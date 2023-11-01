عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بمقدم 50 ألف جنيه .. امتلك وحدة إستلام فوري بالقاهرة

صدى البلد

أعلن الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح شقق جديدة جاهزة للتسليم.


52 وحدة سكنية جاهزة للاستلام

يصل عدد الشقق لـ52 وحدة سكنية جاهزة للاستلام خلال شهر فبراير ٢٠٢٤ كاملة المرافق، وتيسيرات كبيرة في السداد بالبلوك رقم ۲۱ بالمجاورة الأولى بالمجتمع السكنى الجديد - أطلس – حلوان ، وأكد الجهاز أن الوحدات نصف تشطيب بمساحات تتراوح من 67 مترا، حتى 96 مترا ويكون الحجز اعتبارا من 21 نوفمبر الجاري.

 

أسعار الشقق

يبدأ سعر المترمن 7475 جنيها حتى 7549 جنيها، حيث تسجل الشقة الـ90 مترا 686 ألف جنيه، و الشقة الـ 67 مترا 507 آلاف جنيه.

أنظمة سداد الوحدات السكنية 

 

1- يتم سداد 10% جدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية، والتي تتراوح بين 50 لـ65 ألف جنيه.
2- يتم سداد دفعة تخصيص 15% خلال خمسة أيام عمل من سداد جدية الحجز.
3- يتم سداد دفعة إستلام 25% خلال شهرين من سداد دفعة التخصيص.
4- بالنسبه لـ ٥٠% المتبقية يمكن تقسيطها على أقساط شهرية لمدة 5 سنوات، 10 سنوات و15 سنة وفقاً لإمكانيات ورغبة العميل بفائدة 7%.
5- يتم منح العميل خصم 3% في حالة السداد الفوري.

تطلب كراسة الشروط من مقر الجهاز بحلوان نظير مبلغ 351 جنيه اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق ۲۰۲۳/۱۱/۸ والمعاينة يوميا عدا يوم الجمعة بالمجتمع السكنى الجديد حلوان - أطلس - المشروع الأمريكي.

وتم تخصيص أرقام تليفونات للاستفسارات: ۲٨١٧٨٣٦٩ - ٠١٢٨٦۰۷۹۷۳۰ - ٠١٠٩٢٥٣٥٣٦٣

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح شقق جديدة اسعار الشقق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة تطلب الخلع: بيخوني وبيعايرني بغلطتي معاه زمان

لتخفيف الأعباء.. الرئيس السيسى يوقّع قانون تعديل "الضريبة على الدخل"

بأوامر من القائد العام .. إجراءات عاجلة في أحد الجيوش العربية

وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع مرض السرطان

متهم ببيع آثار مصرية بقيمة 3 مليارات جنيه..القبض على تاجر شهير|تفاصيل

انخفاض يضرب سوق الذهب الآن في مصر وعيار 21 مفاجأة

إشارة بذيئة تهدده بالرحيل| أزمة طارق حامد مع محمد شريف تقربه من العودة إلى الزمالك.. فرصة للقلعة البيضاء

المقاطعة عملتها| انهيار شركات عالمية داعمة للاحتلال.. والمنتجات المصرية تكتسح السوق

ترشيحاتنا

وقف النار ليس الحل.. البيت الأبيض: لا ندعم توطينًا دائمًا لسكان غزة خارج القطاع

إزالة تمثال كليوباترا الأيقوني في قصر قيصر بـ لاس فيجاس.. ما السبب؟

الخارجية الأمريكية: نتوقع إجلاء المزيد من مواطنينا من قطاع غزة

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

بنتاجون: نقدم فقط المشورة للجيش الإسرائيلي.. ولا ننخرط في الهجوم البري

بينهم أطفال.. الصحة: نقل 46 مصابا فلسطينيا لمستشفيات شمال سيناء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا من جديد

تبحث عن قطرة ماء.. انتشار فيديو مأساوي لطفلة في غزة

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي وصن داونز بنهائي الدوري الإفريقي.. وقناة مفتوحة تعرض

مفاجآت صادمة بقضية حفل المنصورية| قصة تورط راقصة وشاعرة ومذيعة شهيرة وفيديوهات مثيرة

فيديو

خناقة انتهت في القسم.. نادين الراسي تتعرض للضرب من شقيقها الأصغر

إسرائيل تعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية في غزة | ماذا حدث ؟

قبل قرار المركزي.. أعلى 3 شهادات استثمار في البنوك الآن

عالم الزلازل الهولندي يشعل عاصفة من الجدل والتخوفات: غزة ستزول «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ