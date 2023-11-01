بمقدم 50 ألف جنيه .. امتلك وحدة إستلام فوري بالقاهرة

أعلن الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح شقق جديدة جاهزة للتسليم.



52 وحدة سكنية جاهزة للاستلام

يصل عدد الشقق لـ52 وحدة سكنية جاهزة للاستلام خلال شهر فبراير ٢٠٢٤ كاملة المرافق، وتيسيرات كبيرة في السداد بالبلوك رقم ۲۱ بالمجاورة الأولى بالمجتمع السكنى الجديد - أطلس – حلوان ، وأكد الجهاز أن الوحدات نصف تشطيب بمساحات تتراوح من 67 مترا، حتى 96 مترا ويكون الحجز اعتبارا من 21 نوفمبر الجاري.

أسعار الشقق

يبدأ سعر المترمن 7475 جنيها حتى 7549 جنيها، حيث تسجل الشقة الـ90 مترا 686 ألف جنيه، و الشقة الـ 67 مترا 507 آلاف جنيه.

أنظمة سداد الوحدات السكنية

1- يتم سداد 10% جدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية، والتي تتراوح بين 50 لـ65 ألف جنيه.

2- يتم سداد دفعة تخصيص 15% خلال خمسة أيام عمل من سداد جدية الحجز.

3- يتم سداد دفعة إستلام 25% خلال شهرين من سداد دفعة التخصيص.

4- بالنسبه لـ ٥٠% المتبقية يمكن تقسيطها على أقساط شهرية لمدة 5 سنوات، 10 سنوات و15 سنة وفقاً لإمكانيات ورغبة العميل بفائدة 7%.

5- يتم منح العميل خصم 3% في حالة السداد الفوري.

تطلب كراسة الشروط من مقر الجهاز بحلوان نظير مبلغ 351 جنيه اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق ۲۰۲۳/۱۱/۸ والمعاينة يوميا عدا يوم الجمعة بالمجتمع السكنى الجديد حلوان - أطلس - المشروع الأمريكي.

وتم تخصيص أرقام تليفونات للاستفسارات: ۲٨١٧٨٣٦٩ - ٠١٢٨٦۰۷۹۷۳۰ - ٠١٠٩٢٥٣٥٣٦٣