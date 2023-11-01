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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العمل الأهلى: التحالف يعكس إرادة ورغبة الشعب المصري في دعم أشقائه في غزة

عضو التحالف الوطني
عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عصام عبد الرحمن

أكد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عصام عبد الرحمن أن التحالف يعكس إرادة ورغبة الشعب المصري أجمع في دعم أشقائه في غزة، ويعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية التحرك السريع لتقديم كافة أشكال المساعدات، مشيرا إلى الانتهاء من تسليم القافلة الأولى بالكامل المحملة بالمساعدات الإغاثية للجانب الفلسطيني.


وقال عصام عبدالرحمن - في مداخلة هاتفية على قناة "أكسترا نيوز" الإخبارية - "إن هناك العديد من التحديات والصعاب التي واجهت فريق التنظيم للقافلة، ما قابلناه بالإصرار والعزيمة من كل شباب التحالف على إدخال المساعدات إلى القطاع"، مشيرا الى أن الصورة الانسانية التي رسمها شباب التحالف باعتصامهم أمام المعبر لأيام طويلة وبرفع شعار "مرابطون حتى الإغاثة" كانت رسالة الى ضمير العالم ووضعه أمام مسئولياته وعاكسة لحقيقة الموقف المصري ورغبة القيادة السياسية القوية في دعم الأشقاء في غزة.


وأضاف: أنه "في 14 أكتوبر الماضي انطلقت قافلة إلى معبر رفح محملة بكل المساعدات لإدخالها إلى سكان قطاع غزة، والآن نستعد لإطلاق القافلة الثانية والتي ستكون أكثر مواكبة لاحتياجات الأهالي في غزة على الأرض من خلال تطوير بعض مكونات المواد الغذائية"، منوها بأن التحالف الوطني يعمل على التنسيق المتكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية والسيادية المصرية، وأيضا الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.


وشدد على أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يسمح ويتيح الفرصة لكل مواطن مصري أيا ما كان موقعه أن يترجم دعمه لأهالينا في غزة بشكل عملي، لافتا إلى أن التحالف على قدر هذه المسئولية، حيث أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة داخل كل مؤسسات التحالف للتخطيط لنقل واستلام المساعدات.

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