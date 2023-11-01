يستحق الاحترام والتقدير.. مصطفى بكري يعلق على قرار الأردن بشأن السفير الإسرائيلي

علق الإعلامي مصطفى بكري على قرار حكومة الأردنية برفض عودة السفير الإسرائيلي إلى عمان.

وكتب بكري من خلال حسابه على اكس :" قرار الحكومة الأردنية برفض عودة السفير الإسرائيلي إلي عمان مرة أخري، قرار يستحق الاحترام والتقدير، ماذا جنينا من إقامة العلاقات مع العدو الصهيوني سوي التجسس والتآمر علي أوطاننا ؟! ".

وجه وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي لإجراء تحقيق ومحاكمة "إسرائيل" على استهداف المدنيين في غزة.

وقال البوسعيدي في تصريحات صحفية له: التاريخ علمنا أن الدفاع عن النفس لا يبرر الإبادة الجماعية واستهداف الأبرياء.

وأضاف: منع وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة جريمة بموجب القانون الدولي.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية ضرباتها الجوية والبرية والبحرية العنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ الليلة الماضية وحتى الصباح حيث استشهد عشرات من المواطنين وأصيبت أعداد كبيرة بجراح.