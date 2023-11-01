أنور الغازي يُكذب ماينز ويؤكد تضامنه مع الفلسطينيين

هاجم أنور الغازي، مهاجم فريق ماينز الألماني، ناديه بسبب استخدام تصريحاته بدون إذن منه وذلك بعدما تم رفع الإيقاف عنه في أعقاب منشورات له على وسائل الإعلام الاجتماعي دعم فيها فلسطين.

وقال الغازي، الهولندي من أصل مغربي ، عبر منصة تبادل الصور "إنستجرام"، اليوم الأربعاء، إن تعليقه الوحيد على الأمر كان يوم أكتوبر الماضي، مشيرا إلى "أن أي بيانات أخرى أو اعتذار منسوب له فهو غير صحيح، ولم أدل بها أو أعطى تصريحا بها" .

وجاء رد فعل ماينز سريعا، حيث قال النادي الألماني عبر موقع "إكس" (تويتر سابقا)، إنه فشل في فهم ذلك ومتفاجئ من منشور الغازي، مضيفا أن اللاعب حصل على إجازة مرضية منذ يوم الاثنين الماضي.

وأضاف ماينز: "سيبحث النادي في الأمر من الناحية القانونية ومن ثم يقيم موقفه".

وكان ماينز قد أعلن إيقاف الغازي بعد منشور دعم فيه فلسطين في 15 أكتوبر الماضي ضد عدوان الاحتلال الصهيوني.

وأوضح ماينز، يوم الاثنين، أنه رفع عقوبة الإيقاف عن اللاعب ومنحه فرصة ثانية.

وذكر النادي الألماني في بيان له أن الغازي أجرى محادثات مع النادي، موضحا أن اللاعب أبدى ندمه على دعمه لفلسطين.

وأكد الغازي، اليوم الأربعاء، أن بيانه الوحيد عن الأمر كان يوم 27 أكتوبر الماضي، والذي أدان فيه سقوط الضحايا من فلسطين.

وأوضح أن بيانه الأخير ذكر فيه أنه ضد الحرب والعنف وقتل المدنيين الأبرياء وأنه ضد كافة أنواع التمييز ومنها الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية والفصل العنصري والاحتلال والقمع.

وتابع الغازي: “لست نادما على موقفي ولا أبعد نفسي عن ما سبق وقلته واليوم ودائما وحتى آخر أنفاسي سأقف إلى جانب الإنسانية والمظلومين”.