عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يكشف قرار الأهلي بشأن التجديد لـ السولية

صدى البلد

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، مصير عمرو السولية مع الأهلي خاصة مع اقتراب انتهاء عقده .


وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" مصدر بالأهلي: الإدارة متمسكة ببقاء عمرو السولية وتجديد التعاقد معه تقديرا لما قدمه مع الفريق".

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي شارك في بطولة الدوري الإفريقي بسبب العائد المالي فقط، مشيرًا إلى أن تصريحات خالد مرتجي أمين صندوق النادي جاءت لتؤكد على الأزمات العديدة في البطولة المستحدثة بسبب الضغط الكبير في اللقاءات.

شبانة: الأهلي شارك في الدوري الإفريقي بسبب العائد المالي.. والتجديد لـ السولية قريب
وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "تم تأجيل مواجهة الوداد المغربي أمام إنيمبا النيجيري بسبب مشكلة في الطيران ليتم تأجيل المباراة، بالإضافة لأزمة لقاء مازيمبي والترجي والتي تم نقلها إلى تنزانيا".

وأضاف: "كما تم تأجيل مواجهة الترجي ومازيمبي في الإياب، ولازالت هناك مشكلات تحاصر البطولة الجديدة".

وأشار إلى أنه من الغريب جدًا وضع توقيتات المباراة، وأن يخوض الأهلي المباراة الخامسة مساءً بينما باقي المباريات ما بين السادسة أو التاسعة مساءً.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة تطلب الخلع: بيخوني وبيعايرني بغلطتي معاه زمان

لتخفيف الأعباء.. الرئيس السيسى يوقّع قانون تعديل "الضريبة على الدخل"

بأوامر من القائد العام .. إجراءات عاجلة في أحد الجيوش العربية

وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع مرض السرطان

انخفاض يضرب سوق الذهب الآن في مصر وعيار 21 مفاجأة

متهم ببيع آثار مصرية بقيمة 3 مليارات جنيه..القبض على تاجر شهير|تفاصيل

المقاطعة عملتها| انهيار شركات عالمية داعمة للاحتلال.. والمنتجات المصرية تكتسح السوق

إشارة بذيئة تهدده بالرحيل| أزمة طارق حامد مع محمد شريف تقربه من العودة إلى الزمالك.. فرصة للقلعة البيضاء

ترشيحاتنا

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة

الدوري الأفريقي.. الأهلي يهدر ركلة جزاء أمام صن داونز بأقدام معلول

وقف النار ليس الحل.. البيت الأبيض: لا ندعم توطينًا دائمًا لسكان غزة خارج القطاع

إزالة تمثال كليوباترا الأيقوني في قصر قيصر بـ لاس فيجاس.. ما السبب؟

الخارجية الأمريكية: نتوقع إجلاء المزيد من مواطنينا من قطاع غزة

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا من جديد

تبحث عن قطرة ماء.. انتشار فيديو مأساوي لطفلة في غزة

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي وصن داونز بنهائي الدوري الإفريقي.. وقناة مفتوحة تعرض

مفاجآت صادمة بقضية حفل المنصورية| قصة تورط راقصة وشاعرة ومذيعة شهيرة وفيديوهات مثيرة

فيديو

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

خناقة انتهت في القسم.. نادين الراسي تتعرض للضرب من شقيقها الأصغر

إسرائيل تعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية في غزة | ماذا حدث ؟

قبل قرار المركزي.. أعلى 3 شهادات استثمار في البنوك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ