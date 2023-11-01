أحمد حسن يكشف قرار الأهلي بشأن التجديد لـ السولية

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، مصير عمرو السولية مع الأهلي خاصة مع اقتراب انتهاء عقده .



وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" مصدر بالأهلي: الإدارة متمسكة ببقاء عمرو السولية وتجديد التعاقد معه تقديرا لما قدمه مع الفريق".

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي شارك في بطولة الدوري الإفريقي بسبب العائد المالي فقط، مشيرًا إلى أن تصريحات خالد مرتجي أمين صندوق النادي جاءت لتؤكد على الأزمات العديدة في البطولة المستحدثة بسبب الضغط الكبير في اللقاءات.

شبانة: الأهلي شارك في الدوري الإفريقي بسبب العائد المالي.. والتجديد لـ السولية قريب

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "تم تأجيل مواجهة الوداد المغربي أمام إنيمبا النيجيري بسبب مشكلة في الطيران ليتم تأجيل المباراة، بالإضافة لأزمة لقاء مازيمبي والترجي والتي تم نقلها إلى تنزانيا".

وأضاف: "كما تم تأجيل مواجهة الترجي ومازيمبي في الإياب، ولازالت هناك مشكلات تحاصر البطولة الجديدة".

وأشار إلى أنه من الغريب جدًا وضع توقيتات المباراة، وأن يخوض الأهلي المباراة الخامسة مساءً بينما باقي المباريات ما بين السادسة أو التاسعة مساءً.