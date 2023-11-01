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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من مرارة الأحداث.. فلسطيني يعلم ابنته الضحك أثناء سماع أصوات القصف الإسرائيلي

من مرارة الأحداث..فلسطيني
من مرارة الأحداث..فلسطيني يعلم ابنته الضحك أثناء سماع القصف

وثق مقطع فيديو صادم من نوعه، أب فلسطيني يحث ابنته على الضحك إذا سمعت أصوات القصف الإسرائيلي في فلسطين المحتلة. 

يظهر في مقطع الفيديو كيف يحث الأب ابنته على الضحك إذا سمعت أصوات القصف من حولها لكي لا تشعر بالخوف.

غزة اليوم 

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، باستشهاد عشرات الفلسطينيين، وجرح آخرون، إثر قصف استهدف مخبزا في شارع النصر بمدينة غزة.

وصرح مراسل وكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف تجمعا للمواطنين كانوا يصطفون أمام مخبز الشرق، ما أدى لوقع عشرات الشهداء والجرحى.

وأوضح  مراسل وفا أن الاحتلال استهدف القصف الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف التي تعمل على نقلهم إلى المستشفيات.

وأفاد راديو صوت فلسطين بحدوث مجـ زرة جديدة في جباليا بعد مجـ زرة ضخمة أمس.

وأشار راديو صوت فلسطين إلى أن عشرات الشهداء والجرحى ارتقوا في مجـ زرة ثانية خلال 24 ساعة جراء عدوان طائرات الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واستشهد في جباليا أمس نحو 400 شهيد في غارات الاحتلال الصهيوني على المخيم.

 

فيديو صادم فلسطيني الضحك القصف غزة

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