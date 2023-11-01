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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| إطلاق دورات تدريبية للعاملين في القطاع الصناعي والتعديني

صدى البلد

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية وجامعة أم القرى؛ إطلاق دورات تدريبية ضمن (منتج مهارات) أحد منتجات برنامج دعم التدريب المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية، مبيّنة أن البرامج التدريبية مخصصة للسعوديين العاملين في قطاعيّ الصناعة والتعدين.
و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، تهدف الدورات التدريبية المقدمة إلى تنمية المهارات اللازمة في السلامة المهنية، والمعرفة العملية لدى العاملين في السوق السعودي؛ انطلاقاً من اهتمام الوزارة والجهات ذات العلاقة في تعزيز أهمية تنمية القدرات وتمكين المواهب الوطنية.

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وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن الدورات التدريبية تُقام لمدة خمسة أيام؛ من 5 إلى 9 نوفمبر في "الرياض"، ومن 19 إلى 23 نوفمبر في "رابغ" لدورة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، ومن 12 إلى 16 نوفمبر في "الرياض"، و26 نوفمبر إلى 30 نوفمبر في "رابغ" لدورة المهارات الأساسية لمفتش الصحة والسلامة المهنية، وسيكون هناك المزيد من البرامج التدريبية في مواقع مختلفة ومواضيع متنوعة ستعلن عنها الوزارة خلال الفترة القادمة.
وتدعو الوزارة الراغبين بالانضمام إلى الدوارات التدريبية المتاحة؛ للتعرف على المزيد والتسجيل من خلال زيارة الرابط المخصص للتسجيل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لصندوق تنمية الموارد البشرية (hrdf.org.sa) .

اقتصاد السعودية الثروة المعدنية الدورات التدريبية السلامة والصحة المهنية السوق السعودي الصناعة والثروة المعدنية القطاع الصناعى

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