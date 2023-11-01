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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوط أول سلبي بين الترجي والوداد في نصف نهائي الدوري الإفريقي

الترجي - الوداد
الترجي - الوداد

خيم التعادل السلبي بدون أهداف، على أحداث الشوط الأول من مباراة الترجي التونسي وضيفه الوداد المغربي، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

الشوط الأول شهد سيطرة شبه تامة لـ الترجي، لكن دون ترجمة أي من الفرص لأهداف، لينتهي بالتعادل بين الفريقين.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الوداد على الترجي بهدف دون رد، الأحد الماضي.
وجاء تشكيل الوداد كالتالي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع

الدفاع: أيوب عملود - يحيى عطية الله - أيمن أبو الفتح - جمال حركاس

الوسط: يحيى جبران - زكريا دراوي - عبد الله حيمود

الهجوم: هشام بوسفيان - الشرقي البحري - منتصر الهتيمي

فيما جاء تشكيل الترجي كالآتي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: ياسين مرياح - محمد أمين توجاي - محمد بن علي - محمد أمين بن حميدة

الوسط: حسام تقا - غيث الوهابي - يان ساسي

الهجوم: رودريجو رودريجيز - حسام الدين غشة - أسامة بوقرة
 

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