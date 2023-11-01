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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ينتظر الأهلي أو صن داونز.. الوداد يتأهل إلى نهائي الدوري الإفريقي

الوداد
الوداد

تأهل فريق الوداد المغربي لنهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، بفوزه على الترجي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت مساء اليوم بفوز الفريق التونسي بهدف نظيف.

الشوط الأول من المباراة شهد سيطرة شبه تامة لـ الترجي، لكن دون ترجمة أي من الفرص إلى أهداف، لينتهي بالتعادل بين الفريقين.

 

وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة الترجي، حتى تمكن رودريجو رودريجيز من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 66 من متابعة لتمريرة بوقرة.

وسجل الترجي هدفًا في الدقيقة 88، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، أهدر رودريجو رودريجيز الركلة الثانية لـ الترجي، فيما سجل لاعبو الوداد 5 ركلات، ليتأهل فريقهم للنهائي.

كانت مباراة الذهاب التي أُقيمت في المغرب، قد انتهت بفوز الوداد بهدف نظيف.

بذلك، ينتظر الوداد الفائز من المباراة التي ستجمع الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، لملاقاته في النهائي أولًا في المغرب يوم 5 نوفمبر، ثم مباراة الإياب يوم 11 من الشهر ذاته.

وجاء تشكيل الوداد كالتالي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع

الدفاع: أيوب عملود - يحيى عطية الله - أيمن أبو الفتح - جمال حركاس

الوسط: يحيى جبران - زكريا دراوي - عبد الله حيمود

الهجوم: هشام بوسفيان - الشرقي البحري - منتصر الهتيمي

فيما جاء تشكيل الترجي كالآتي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: ياسين مرياح - محمد أمين توجاي - محمد بن علي - محمد أمين بن حميدة

الوسط: حسام تقا - غيث الوهابي - يان ساسي

الهجوم: رودريجو رودريجيز - حسام الدين غشة - أسامة بوقرة
 

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