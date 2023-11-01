محافظ الغربية يؤكد أهمية المجلس الاقتصادي في وضع الرؤى والخطط الاستثمارية للمحافظة

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، أهمية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي في التعاون في وضع الرؤى والخطط الاقتصادية للمحافظة، والعمل على دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتذليل أي معوقات.



جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اليوم /الأربعاء/ الاجتماع الدوري للمجلس الاقتصادي الاجتماعي، لمناقشة وعرض فرص تجارية واستثمارية في عدد من الدول الأفريقية في ضوء الاستعداد لمعرض التجارة البينية الأفريقي والتي تستضيفه مصر خلال الشهر الجاري والذي ينظمه البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير بهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية وزيادة الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص المصري في القارة الإفريقية.



استعرض المحافظ الفرص التجارية والاستثمارية في عدد من الدول الأفريقية في ضوء الاستعداد لمعرض التجارة البينية الأفريقي والتي تستضيفه مصر خلال الشهر الجاري والذي ينظمه البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير ، مستعرضا أبرز الفرص الاستثمارية بالمحافظة، والاستماع إلى طلبات ومقترحات المستثمرين للنهوض بالمناطق الصناعية بالمحافظة وجذب استثمارات جديدة وفتح قنوات التواصل المستمر مع المستثمرين .



وخلال الاجتماع تمت مناقشة الإمكانات والتحديات الخاصة بالوضع الاقتصادي الراهن للمحافظة، كما تمت مناقشة أهم القطاعات الاقتصادية التي تتميز بها المحافظة والميزات التنافسية في المحافظة إلى جانب مناقشة الفرص الاستثمارية المستغلة وغير المستغلة، وتقييم بيئة الأعمال وإجراءات الاستثمار في المحافظة من خلال تحديد المعوقات والحلول، فضلا عن وضع مقترحات لتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار سواء التشريعية والمؤسسية أو الإجرائية وتحديد الفرص الاستثمارية والاقتصادية.