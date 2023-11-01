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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الهلال الأحمر: المساعدات الداخلة لغزة لا تساوي إلا نقطة بمحيط الاحتياجات|فيديو

الهلال الاحمر المصري
الهلال الاحمر المصري

قال  الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء، إن الشباب في الهلال الأحمر يعملون ليلاً و نهاراً، لإيصال المساعدات لأهل غزة و ذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، مؤكداً أنه تبين في آخر إحصائية تمت للشباب المتطوعين، أنهم عملوا لمدة 70 ألفا و 700 ساعة عمل متواصلة منذ بداية الأزمة الفلسطينية.

 رئيس فرع الهلال الأحمر:تم إستقبال أكثر من 67 طائرة تحمل ألاف الأطنان من المساعدات

وأضاف خالد زايد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج"90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه يتم إستقبال المساعدات عبر مطار العريش الدولي، ثم يتم إعادة تخزينها، ثم يتم شحنها و تسليمها مره أخرى لمعبر رفح البري.


وأشار رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء إلى، أنه تم إستقبال أكثر من 67 طائرة تحمل ألاف الأطنان من المساعدات من مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى وصول ألاف الأطنان عبر أنفاق تحيا مصر،من كافة المؤسسات.


وأكد رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء، أن جميع المساعدات التي تصل إلى غزة لا تساوي إلا نقطة فقط في محيط الاحتياجات التي تحتاجها قطاع غزة، لافتاً إلى أن مصر تبذل جهوداً كبيرة للمساعدة في الأزمة الفلسطينية.

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