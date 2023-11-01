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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريق طبي بأورام أسوان ينجح في استئصال ورم يزن 28 كجم بكبد مريض

استئصال ورم
استئصال ورم

نجح فريق طبي بمركز أورام أسوان، التابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، اليوم /الأربعاء/، في استئصال ورم سرطاني يزن حوالى 28 كيلو جراما، ملتصق بكبد مريض، وحالته الصحية مستقرة.


وقالت مدير مركز أورام أسوان الدكتورة رجاء لبيب - في بيان صحفي اليوم - إن مريضا يبلغ من العمر 55 سنة، حضر إلى مركز الأورام، وهو يعاني من مشاكل صحية ووجود ورم خلف الغشاء البريتونى.


وأضافت أن المريض أجريت له الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة لحالته، ونجح فريق طبي مكون من الدكتورة إبراهيم عبد الرحمن، استشارى جراحة الأورام، والدكتور شريف الاكسير، استشارى التخدير، والدكتور رشاد الشرقاوى، استشارى الجراحة، والدكتور مصطفى النمر أخصائى الجراحة، وطاقم التمريض المساعد، من إجراء الجراحة اللازمة للحالة.


وأوضحت مدير مركز أورام أسوان، أن الفريق الطبي نجح في استئصال ورم خلف الغشاء البريتوني يزن حوالى 28 كيلو جراما، ملتصق بالكبد والكلية اليمنى والوريد الأجوف السفلى للمريض، مضيفة أن المريض فى حالة صحية مستقرة.


وأشارت إلى أن مركز أورام أسوان، يجري هذه الجراحات الدقيقة في إطار جهود وزارة الصحة بتوفير الدعم والأدوات الطبية اللازمة، في إطار تعليمات الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة، لتحسين الخدمة الطبيه لمرضى الأورام جنوب مصر.

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