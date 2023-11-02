شريف عامر يسأل فريد زهران: هل عندك أمل في الفوز بالانتخابات؟..اعرف الإجابة|فيديو

قال فريد زهران المرشح الرئاسي، "لو أصبحت رئيساً سأسعى لتحرير الأقتصاد المصري من النظام الحاكم، وسأعمل على تشغيل جميع المصانع التي تعثرت خلال الفترات الماضية".

فريد زهران: نحن في مفترق طرق حقيقي

وأضاف فريد زهران خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أنه لا يعترف بأي إتفاق دولي لم يعرض على البرلمان.

و سأل الإعلامي شريف عامر المرشح الرئاسي فريد زهران، قائلا:"هل عندك أمل في الفوز بانتخابات الرئاسة 2024؟..و أجابة فريد زهران قائلاً:" نحن في مفترق طرق حقيقي، إما التغير قبل الإنفجار، ولو بساعة، او تغير تحت وطأة الإنفجار، لو دوائر داخل النظام إستجابت لفكرة التغير ،

يبقى في أمل"