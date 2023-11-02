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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شريف عامر يسأل فريد زهران: هل عندك أمل في الفوز بالانتخابات؟..اعرف الإجابة|فيديو

المرشح الرئاسي فريد
المرشح الرئاسي فريد زهران

قال فريد زهران المرشح الرئاسي،  "لو أصبحت رئيساً سأسعى لتحرير الأقتصاد المصري من النظام الحاكم، وسأعمل على تشغيل جميع المصانع التي تعثرت خلال الفترات الماضية".

فريد زهران: نحن في مفترق طرق حقيقي

وأضاف فريد زهران خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"،  أنه لا يعترف بأي إتفاق دولي لم يعرض على البرلمان.

 

و سأل الإعلامي شريف عامر المرشح الرئاسي فريد زهران، قائلا:"هل عندك أمل في الفوز بانتخابات الرئاسة 2024؟..و أجابة فريد زهران قائلاً:"  نحن في مفترق طرق حقيقي، إما التغير قبل الإنفجار، ولو بساعة، او تغير تحت وطأة الإنفجار، لو دوائر داخل النظام إستجابت لفكرة التغير ، 
يبقى في أمل"

 

فريد زهران البرلمان شريف عامر مصر انتخابات الرئاسة

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