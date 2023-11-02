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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الأكثر مبيعا وفخامة.. موبايل Realme بكاميرا 200 ميجابكسل بسعر رخيص جدا

الأكثر مبيعا وفخامة..
الأكثر مبيعا وفخامة.. موبايل Realme بكاميرا 200 ميجابكسل

أعلنت شركة ريلمي، العلامة التجارية الرائدة في مجال الهواتف الذكية، هذا العام عن إطلاق هاتفها الجديد Realme 11 Pro + في مصر. 

يأتي الهاتف الجديد بمجموعة من المواصفات والميزات الرائدة، بما في ذلك شاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج Snapdragon 910، وكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجا بكسل، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

التصميم

يأتي هاتف Realme 11 Pro + بتصميم أنيق وحديث، حيث يأتي الهاتف بإطار من الألومنيوم والزجاج، وظهر مغطى بطبقة من الزجاج اللامع. 

يتميز الهاتف أيضًا بتصميم "V" في الكاميرا الخلفية، والذي يضم ثلاث كاميرات رئيسية.

الشاشة

يأتي هاتف Realme 11 Pro + بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة، بدقة FHD+، ومعدل تحديث 120 هرتز.

توفر الشاشة جودة عرض رائعة، مع ألوان زاهية وتفاصيل دقيقة.

الأداء

يأتي هاتف Realme 11 Pro + بمعالج Snapdragon 910، وهو معالج قوي يوفر أداءً ممتازًا في الألعاب والتطبيقات.

كما يأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

الأكثر مبيعا وفخامة..موبايل Realme بكاميرا 200 ميجابكسل بسعر رخيص جدا

الكاميرا

يأتي هاتف Realme 11 Pro + بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجا بكسل، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجا بكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل. 

توفر الكاميرا الرئيسية صورًا رائعة في ظروف الإضاءة المختلفة، كما توفر الكاميرا فائقة السرعة صورًا واضحة وثابتة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

البطارية

يأتي هاتف Realme 11 Pro + ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي توفر عمرًا طويلًا للبطارية. 

كما يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 65 واط، والذي يمكنه شحن البطارية بالكامل في غضون 36 دقيقة.

السعر

يبدأ سعر هاتف Realme 11 Pro + في مصر من 16 ألف جنيه مصري.

يعد هاتف Realme 11 Pro + هاتفًا ذكيًا رائعًا يقدم مجموعة من المواصفات والميزات الرائدة. 

يتميز الهاتف بشاشة AMOLED رائعة، ومعالج قوي، وكاميرا رئيسية رائعة، وبطارية طويلة الأمد. 

يعد الهاتف خيارًا رائعًا لمن يبحثون عن هاتف ذكي متطور في الفئة السعرية المتوسطة.

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