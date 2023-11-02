عرض الخميس الذهبي.. اشترِ موبايل سامسونج Galaxy S23 بـ 15 ألف جنيه فقط

أعلنت سامسونج Samsung عن هاتف Galaxy S23 FE في بداية الشهر الماضي، بعد أسابيع عديدة من التسريبات والشائعات عنه، ثم تم طرحه للبيع في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مع فارق بسيط - على الرغم من السعر الذي كشفت عنه سامسونج في البداية وهو 599 دولارًا، إلا أن الشركة نفسها كانت تطلب 629 دولارًا لسبب ما.

لا يزال سعر 599 دولارًا يتم احترامه من قبل جهات خارجية مثل أمازون، لحسن الحظ، وهو ما كان بمثابة أخبار جيدة في ذلك الوقت، ولكن اليوم لدينا أخبار أفضل، يمكنك الآن شراء هاتف سامسونج S23 FE مقابل 499 دولارًا فقط "أي ما يعادل 15 ألف جنيه مصري" .

عرض الخميس الذهبي..اشتري موبايل سامسونج Galaxy S23 ب 15 ألف جنيه فقط

يأتي العرض من أمازون وهو مرحب به للغاية، خاصة أنه يأتي بعد أيام قليلة من طرح الهاتف للبيع، للحصول على هاتف سامسونج S23 FE مقابل 499 دولارًا، ما عليك سوى الانتقال إلى Amazon و إضافتها إلى سلة التسوق الخاصة بك. ثم، عند الدفع، ستحصل على تخفيض في السعر قدره 100 دولار، مما يجعل السعر الذي تدفعه 499 دولارًا.

هذا ينطبق فقط على الإصدار الذي يحتوي على 128 جيجابايت من التخزين، بالمناسبة، وهو الطراز الأساسي.



يمكنك الحصول عليه باللون "النعناع" أو البنفسجي مع الخصم - إذا كنت تريد اللون الأبيض أو الأسود، فإنه خارج العرض، على الأقل في الوقت الحالي.

عادةً ما تنشر أمازون تاريخ انتهاء صلاحية هذه الأكواد، ولكنها لم تفعل ذلك في هذه الحالة، لذلك لا يوجد حرفياً أي فكرة عن المدة التي سيستمر فيها هذا العرض.



وبالتالي، إذا كنت تراقب هاتف S23 FE منذ إعلانه ولكنك تعتقد أن 599 دولارًا (أو حتى 629 دولارًا) كان مبلغًا كبيرًا جدًا لدفعه مقابل ذلك، فربما يكون هذا هو الوقت المناسب للحصول عليه.