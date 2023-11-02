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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة بيئية مكثفة تُطبق بنجاح في حي شمال الغردقة للحفاظ على صحة المواطنين

صوره موضوعية
صوره موضوعية

شن حي شمال الغردقة، برئاسة اللواء أحمد مهدي، حملة تفتيشية استباقية على المحال التجارية والمطاعم للتأكد من التزامها بالإجراءات البيئية والصحية اللازمة.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات اللواء ياسر محمد حماية، رئيس المدينة، وتعبيرًا عن الاهتمام البالغ بصحة ورفاهية المواطنين.

 

تفاصيل الحملة ومحتوى التفتيش

قادت هذه الحملة البيئية، لجنة تضم الدكتور خميس جمعة، مدير إدارة البيئة، إلى جانب عبد الرحمن نور الدين، أحمد سعيد، وسمير يوناني، ومسئولين بيئيين مختصين. 

تم تنفيذ الحملة من خلال زيارات ميدانية إلى مجموعة من المحلات الخدمية والمطاعم في مناطق متنوعة من الحي، بما في ذلك منطقة الوفاء والأمل والشهر العقاري القديم، ومنطقة حفر الباطن، بالإضافة إلى كافتيريا موقف السيرفيس وشارع التربية والتعليم.

 

التزام بالتشريعات البيئية

تأكدت اللجنة من التزام المحلات المعنية بالقرار الصادر عن  المحافظ بتوفير باسكت سعة 120 لترا أمام المحلات، وعدم استخدام أكياس البلاستيك وفقًا لقانون 202 لعام 2020. 

وتم توثيق المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها.

 

التوجيهات المستقبلية

ووجه رئيس الحي بإجراء حملات دورية مفاجئة للتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية في المحلات والمقاهي. 

وشدد على ضرورة التصدي لأي مخالفات تهدد صحة وسلامة المواطنين.

وتعكس هذه الجهود التزام حي شمال الغردقة بحفظ البيئة وصحة مجتمعه، وتشكل خطوة إيجابية نحو ضمان بيئة صحية ومستدامة للجميع.

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