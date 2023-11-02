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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان على جيش الاحتلال في المنارة الحدودية

صدى البلد

أفادت وسائل الإعلام العبري ، اليوم الخميس، بإطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه نقطة عسكرية لجيش الاحتلال في المنارة الحدودية.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطرق في المنطقة.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم ، ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 8796 قتيلا و22219 مصابا.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد خمسة فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات، صباح اليوم الخميس، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الشاطئ، غرب غزة.

كما قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إن هناك نحو 1000 شهيد وفقيد ومجروح حصيلة مجزرة جباليا.

وقد أفاد راديو “صوت فلسطين” بحدوث مجـ زرة جديدة في جباليا بعد مجـ زرة ضخمة أمس الأول، الثلاثاء.

وذكر راديو صوت فلسطين أن عشرات الشهداء والجرحى ارتقوا في مجـ زرة ثانية خلال 24 ساعة جراء عدوان طائرات الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة. 

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