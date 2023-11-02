جحيم غزة ونزيف مستمر في الجيش الإسرائيلي.. شاهد عيان يروي لـ صدى البلد تفاصيل ما حدث بمخيم جباليا: أسرى من قوات المارينز الأمريكية

قصف غزة بما يساوي قنبلتين نوويتين

جحيم غزة ونزيف في جيش الاحتلال

مناطق اللجوء التابعة للمنظمات الدولية في خطر

إبادة جماعية ضد المدنيين

استغاثة من داخل معبر رفح

اسرى وقتلى من قوات المارينز الأمريكية

يشهد مخيم جباليا في قطاع غزة قصفا متتاليا منذ أكثر من ثلاث ليال مما أدى إلى استشهاد العشرات فيما وصفه الإعلام بالإبادة الجماعية للمدنيين الذين تقطعت بهم سبل الحياة بعد قطع قوات الجيش الإسرائيلي المحتل جميع انواع الطاقة من غذاء وماء ووقود قبل أن تبدأ في تنفيذ مجزرة متكاملة الأركان وسط صمت دولي غير مسبوق.

ويروي شاب فلسطيني يعيش داخل المخيم منذ استشهاد أفراد أسرته بعد القصف لحظات الرعب التي يعيشها المقيمين في المخيم منذ أسابيع قائلا “ نعيش مجازر مع كل شروق الشمس منذ ايام، اصبحنا نستيقظ لنشيع جثامين الشهداء ونداوي الجرحى بأقل القليل وسط نقص في كل شيء حتى قطرة الماء، وننتظر لنودع آخرون في صبر واحتساب لله”

كلنا فداء للأقصى

ويضيف محمد احمد، لموقع صدى البلد “ لقد بلغت القلوب الحناجر، وكلنا فداء للأقصى وعلى يقين من الله أن ايام بنيامين نتنياهو أصبحت معدودة وشوف يرينا فيه المولى سبحانه وتعالى عجائب قدرته”

ويتابع محمد “نحن صامدون ومحتسبون، نستيقظ لنتفقد الجيران ونشيع من ارتقى ونككل يومنا في مخيم جباليا ومدارس ابو حسين ولن نركع الا لله وحده”

وفي وصف ما يحدث من توغل بري لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول محمد “ فصلوا الشمال عن مناطق الجنوب، ويحاولون دك المدنيين احياء، لكن بفضل الله تمكنت المقاومة من أسر جنود أمريكيين وجنود اسرائيليين وتدمير الياتهم صباح اليوم في مخيم جباليا، كما علمنا بموت قائد قوات المارينز الأمريكي، وجاري المقاومة بالدم والأرواح”

وكان محمد قد فقد ١٤ فرد من أسرته في يوم واحد بداية القصف حيث استيقظ على استشهادهم جميعا دون تحذير قبل القصف المباغت والذي على اسره نزح الباقون إلى المخيم الذي لم يسلم أيضا من القصف الغاشم ليلا ونهارا.

ونعى محمد أفراد أسرته الذين استشهدوا في موقع القصف بكلمات مؤثرة هزت مواقع التواصل الاجتماعي قائلا

"

احتسب عند الله تعالي

أمي قرة عيني

واخي رأفت تاج راسي

وزوجتي اوكسجين حياتي

وليندا نبض قلبي

وسيدرا نور عيوني

وهايدى فلذة كبدي

وقصي ابني وحبيبي وعمري وراس قلبي يابا والله قلبي يابا انتا الله يرحمك

وعبيدة حبيب قلبي ياعم روحت مع قصي حبيبك

وزوجة رأفت ونعم الزوجة

ويامن ابن رأفت

وضياء اختي حبيبتي تاج راسي ونبضي يختي ابنك معي في أمانتي

غيداء وهيفاء نور عيوني وقلبي ضي عيوني فدا الوطن والأقصي".

وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام المختلفة فقد قصفت قوات الاحتلال قطاع غزة بما يساوي قنبلتين نوويتين بما في ذلك قنابل الفسفور الابيض المحرمة دولياً فيما يعتبر إبادة جماعية ضد المدنيين والأطفال العزل، كما لم تسلم المستشفيات والملاجئ والمدارس ومناطق اللجوء التابعة للمنظمات الدولية من القصف الإسرائيلي الغاشم.

وصلوا معبر رفح

كما يستنجد محمد ويستغيث في محاولة منه للأطمانان على أخيه ، حمزة علاء الدين محمود احمد، وزوجته دينا بشير ابو شكيان، الذان خرجا من تحت الركام منذ ايام في حالة حرجة وانتقلوا من العناية المكثفة إلى معبر رفح للاستعداد لنقلهم إلى مستشفى العريش في مصر لتلقي العلاج

ويقول الشاب، لم يتبقى لي في الدنيا سواهما وارجوا من الله أن أتمكن من التواصل معهما والاطمئنان عليهما بعد أن أصيبا في القصف الإسرائيلي الغاشم على المخيم ومناطق اللجوء التابعة للمنظمات الدولية.

وصلا الزوجين إلى معبر رفح مع غروب شمس اليوم بينما تناثرت الاخبار بعبورهما إلى العريش لتلقي العلاجات اللازمة لكن محمد لا يستطيع الوصول لهما بعد انقطاع سبل التواصل والتليفونات وجميع طرق الاتصال البسيطة.

‏رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقول إن إسرائيل ستسمح بنقل الوقود إلى قطاع غزة بعد نفاده من المستشفيات

هرتزل هاليفي قال لوسائل الإعلام: "لقد قيل لنا منذ أكثر من أسبوع أن وقود المستشفيات سينفد غدا ولم ينفد بعد، سنرى متى يأتي ذلك اليوم وبعدها سنفعل كل شيء.. حتى لا يصل إلى حماس أو يستخدم لأغراض قتالية"

‏وتقول صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية: كان الأربعاء يومًا مظلمًا بشكل خاص في هذه الحرب، حيث أبلغ الجيش الإسرائيلي الشعب أن 15 جنديًا قتلوا في غزة.



وتضيف صحيفة يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية اليوم أن "هناك مقترحات تدرسها إسرائيل للخروج من مستنقع غزة منها العرض على قادة "حماس" مغادرة قطاع غزة مقابل الحفاظ على حياتهم وإطلاق سراح الرهائن

وكانت القاهرة رفضت مقترحا بأن تتم إدارة غزة بمشاركة إسرائيلية - دولية في المستقبل



بينما قالت صحيفة نيويورك تايمز: الولايات المتحدة ستحث إسرائيل على وقف هجماتها على غزة بشكل دوري للسماح بالإفراج عن الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية

جحيم غزة وخسارة جيش الاحتلال

هيئة البث الإسرائيلية: مقتل ضابط برتبة مقدم يشغل منصب قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 خلال معارك غزة، بينما أعلنوا في وقت سابق عن مقتل جندي هندي تطوع ضمن قوات الجيش الإسرائيلي يبلغ من العمر ٢٠ عاما.

ويمارس العدوان الاسرائيلي أشد انواع الهجمات ضد المدنيين في غزة حيث أباد أسرا وعائلات بالكامل ومحى منازل وبيوتا من على وجه الأرض كما يستخدم كل السبل الغير مشروعة دوليا حيث يقوم الجيش الاسرائيلي بضرب المدنيين بقنابل الفسفور المحرمة دوليا.

وقنابل الفسفور الأبيض هي عبارة عن سلاح يعمل عبر امتزاج الفسفور فيه مع الأكسجين. والفسفور الأبيض عبارة عن مادة شمعية شفافة وبيضاء ومائلة للاصفرار، وله رائحة تشبه رائحة الثوم ويصنع من الفوسفات، وهو يتفاعل مع الأكسجين بسرعة كبيرة منتجا نارا ودخان أبيض كثيف، وفي حال تعرض منطقة ما بالتلوث بالفسفور الأبيض يترسب في التربة أو قاع الأنهار والبحار أو حتى على أجسام الاسماك، وعند تعرض جسم الإنسان للفسفور الأبيض يحترق الجلد واللحم فلا يتبقى إلا العظم.