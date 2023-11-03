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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي : القضية الفلسطينية صميم الأمن القومي المصري.. فيديو

غزة
غزة

أكد الكاتب والمحلل السياسي أحمد الجمال، أهمية الالتفات إلى محور البحر الأحمر والمتوسط فيما يتعلق بالحفاظ على الأمن القومي.


وقال الجمال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد «يجب ألا نوقف السعي على جبهات العمل السياسي والدبلوماسي والإعلامي كي نحد من شراسة العدو الاستيطاني»، مشددا على أن القضية الفلسطينية صميم الأمن القومي المصري.
وأضاف الجمال «الولايات المتحدة تستهدف الوصول إلى شرق أوسط جديد، العين دائما على أرض مصر»، لافتا إلى أن مصر تعرضت لمحاولة تغيير هوية قبل ثورة 30 يونيو.

 

عودة الأصولية للمنطقة
وتابع الكاتب السياسي أحمد الجمال «قبل ثورة 30 يونيو مهدي عاكف أعلن على الهواء موقفه من فكرة الوطن، وهو ما يكشف تصادم المرجعية الدينية مع الوطنية»، مردفا «أقول لأعداء الداخل الذين يحاولون تفكيك الجبهة الداخلية إنا غدا لناظره لقريب، من يتصور عودة الإخوان مرة أخرى واهم، وجود الإخوان كان رغبة أمريكية في عودة الأصولية للمنطقة». 
 

القضية الفلسطينية ثورة 30 يونيو البحر الأحمر مصر مهدي عاكف

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