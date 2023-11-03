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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القومي للحوكمة يعقد ورشة عمل حول ميثاق المواطن

شريفة شريف، المدير
شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ـ الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ـ ورشة عمل حول "ميثاق المواطن" بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وخلال كلمتها بالورشة، أشادت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بدور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تعزيز دور المعهد سواء على المستوى الوطني، أو على مستوى الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن ميثاق المواطن أحد أنشطة البرنامج القطري الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع المنظمة، وتهدف ورشة العمل إلى عرض قصص النجاح والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطبيق ميثاق المواطن، حيث يتم تطبيق هذا الميثاق في المؤسسات والهيئات الخدمية ذات الصلة بالمواطن.

وأوضحت أن ميثاق المواطن يتضمن حقوق وواجبات المواطن تجاه الخدمة، كما يتضمن طرق الشكوى الصحيحة، وهو يمثل جزء مهم جدًا من أدوات الحوكمة حيث يعمل الميثاق على تطبيق الشفافية والمحاسبة وهما من الركائز الأساسية للحوكمة.    

وسلطت شريف الضوء على دور المعهد في رصد وتقييم أداء مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بالحوكمة، حيث يصدر المعهد تقرير سنوي خاص بوضع مصر في المؤشرات الدولية للحوكمة، كما يتضمن التقرير مجموعة من التوصيات التي تساعد في تحسن ترتيب مصر في هذه المؤشرات، مشيرة إلى المبادرات التي يقوم بها المعهد ومنها مبادرة "كن سفيرا" للتنمية المستدامة ومبادرة "العقول الخضراء" ومبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية" حيث تهدف جميع هذه المبادرات إلى نشر الوعي بين الأطفال والشباب بأهداف التنمية المستدامة.

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ومن جانبها، أشارت أسماء عزت، مدير مركز الحوكمة بالمعهد إلى البرنامج القطري الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تحسين الأداء الاقتصادي للدولة المصرية في مختلف المجالات ، ويعد محور الحوكمة أحد المحاور الرئيسة لهذا البرنامج، ويقوم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بتنسيق المشروعات التي تندرج تحت محور الحوكمة بالبرنامج، ومنها مشروع رفع الوعي حول ميثاق المواطن ودوره في تعزيز الحوكمة.

محاور ورشة العمل 


وتضمنت ورشة العمل عدة محاور منها عرض النجاحات الرئيسة والتحديات لتجربة ميثاق المواطن في مدريد، تطبيق ميثاق المواطن في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط: التجربة التونسية، دور ميثاق المواطن في تعزيز الشفافية والمحاسبة، إلى جانب استعراض الجهود المصرية حول إعداد ورفع الوعي بميثاق المواطن.

القومي للحوكمة التنمية ميثاق المواطن التعاون الاقتصادى مصر

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