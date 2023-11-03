ننشر أسماء ضحايا حادث إدفو/ مرسى علم

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أسماء مصابى ومتوفى حادث إنقلاب سيارة نقل على الطريق الشرقى الرابط بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر "إدفو – مرسى علم" .

أسفر الحادث عن مصرع شخص يدعى "جمال .م" 31 سنة، وتم نقل جثته إلى مشرحة إدفو تحت تصرف النيابة، وأصيب فى الحادث "علاء .أ.ع 23 سنة، اشتباه نزيف بالمخ ، وعمر .ف.م 31 سنة، كدمات وسحجات متفرقة ، وياسين .ي.ح23 سنة، كدمات وسحجات متفرقة ومحمد .م.ح 25 سنة، كدمات متفرقة بالجسم ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى حورس بمدينة إدفو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

حادث

ولقى شخص مصرعه ، فيما أصيب 4 آخرين اليوم الجمعة فى حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الشرقى الرابط بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر "إدفو – مرسى علم"، وتدخلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين والجثة من موقع الحادث.

تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "إدفو – مرسى علم" بالقرب من الكيلو 40، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.