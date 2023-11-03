نائب يطالب بإلغاء القيود التجارية بين دول الكوميسا وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية

وافق النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، الأحد الماضي ، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، على المواد الإصدار الستة من مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والذي تسعى الحكومة من خلاله إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومواجهة جميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير وفتح أسواق جديدة في الخارج.

وفي كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أكد النائب مجاهد نصار أن الصين تسيطر على الاقتصاد السوق الأفريقي ، متسائلاً أين نحن من دول الكوميسا التي تجمع 22 دولة شرق وجنوب القارة الأفريقية ، مطالباً بإلغاء كافة القيود التجارية والتكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية أعضاء الكوميسا ودفع عجلة التنمية المشتركة في كافة مجالات النشاط الاقتصادي وإيجاد بيئة مشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي.

كما طالب النائب مجاهد نصار صندوق دعم الصادرات بسرعة صرف مبالغ الدعم للشركات المصدرة في مدة قصيرة حتى تستطيع تسعير المنتج ، مؤكداً أن الفحص يستغرق عاماً وعامين مطالباً وزارة المالية بثلاثة أشهر فقط حتى لا يؤثر على رأس المال الأساسي للشركة.

وطالب النائب مجاهد نصار بالتوسع في الاتفاقيات مع الدول العربية الشقيقة في التصدير مضيفاً أنه لا يصح أن تصدر الصين ب100 مليار دولار ونحن ب 5 مليار ، مشدداً على أهمية الاعتماد على المنتج المحلي ، مشيراً إلى أنه لدينا ثروات طبيعية هائلة مثل منجم شرق أسوان لتصنيع مكورات الحديد البليت الذي يستخرج منه أكثر من 86% من الحديد البليت الذي يعتبر كنزاً حقيقياً ، مطالباً بتعظيم عوائد الموارد الطبيعية وحسن استغلالها.