انفجارات قوية تهز القاعدة الأمريكية في شرق سوريا

نقلت وكالة الصحافة الفلسطينة صفا عن مصادر سورية قولها بوقوع انفجارات قوية تهز القاعدة الأمريكية في قرية خراب بريف اليعربية شرقي سوريا.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة واعد العراقية أن طائرة مسيرة استهدفت مطار حرير العسكري في محافظة أربيل شمالي العراق، الذي يضم قوات أمريكية.

كما قصفت طائرتين مسيرتين قاعدة الحرير قرب مطار أربيل شمالي العراق.

ويشار إلى ان المقاومة الإسلامية في العراق أكدت بالأمس ضربها هدفاً حيوياً لدولة الاحتلال الإسرائيلي على سواحل البحر الميت.



ووفق البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية في العراق؛ فقد أكدت المقاومة العراقية استمرارها في دك معاقل العدو الإسرائيلي بحسب البيان الصادر عنها.



وذكرت المقاومة الإسلامية في العراق أن ذلك جاء نُصرةً لأهلنا في غزّة وردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.