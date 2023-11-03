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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.. صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، أعمال إزالة التعديات المقامة على الأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الزراعية والشرطة والجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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تأتي هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية.

وشدد محافظ كفر الشيخ على تنفيذ جميع قرارات الإزالة على جميع المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنع أي تعدٍ جديد مع مصادرة مواد البناء المستخدمة في المباني المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

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