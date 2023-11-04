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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقيمة 65 مليون دولار.. اليابان ترسل مساعدات إنسانية لقطاع غزة

صدى البلد

أعلنت وزير الخارجية اليابانية عن إرسال مساعدات إنسانية لقطاع غزة بقيمة ٦٥ مليون دولار أمريكي.

وأدانت يوكو كاميكاوا اليوم السبت الهجوم على المدنيين، كما تعهدت بالاستمرار في دعم حل الدولتين لإنهاء الأزمة. حسبما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وأضافت، أن المساعدات ستغطي الدعم للفلسطينيين والإمدادات لقطاع غزة، بالإضافة إلى 10 ملايين دولار من المساعدات الطارئة التي أعلنت عنها اليابان في وقت سابق.

وقد التقت كاميكاوا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي والإسرائيلي إيلي كوهين، على هامش زيارتها للمنطقة أمس الجمعة.

وقالت كاميكاوا، في حديثها للصحفيين في العاصمة الأردنية عمان بعد زيارتها لإسرائيل، إنها حثت الوزراء الإسرائيليين والفلسطينيين على تحسين الظروف الإنسانية في قطاع غزة وتهدئة الوضع في أسرع وقت ممكن.

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