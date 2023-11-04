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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقص الوزن وتصرف في الدقيق المدعم.. ضبط مخابز مخالفة فى حملة بالدقهلية

حملة تمونية
حملة تمونية

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد محمد  وكيل وزارة التموين الدقهلية على استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز ومدى جوده الخبز المعروض للمواطنين تحت إشراف على حسن وكيل المديرية حيث تشكلت  برئاسة محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية يرافقه مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية ناحية مركز بلقاس.

 وأسفرت عن تحرير محضر مخالفة تعليمات مواعيد العمل و١٠ محاضر نقص وزن بمقدار من ١٠ : ٢٩ جرام ، ومحضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين. و ٣ محاضر تصرف في إجمالى ٨ شكائر دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية،، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مديرية تموين الدقهلية تكثيف الجهود الرقابية للتأكد من الإلتزام بتنفيذ القرارات والتعليمات التموينية والتعامل بكل حسم مع المخالفين.

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التفتيش على المخابز الرقابة التموينية تموين الدقهلية خبز غير مطابق للمواصفات غير مطابق للمواصفات مديرية التموين بالدقهلية وكيل المديرية مصطفى عوض

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