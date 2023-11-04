نقص الوزن وتصرف في الدقيق المدعم.. ضبط مخابز مخالفة فى حملة بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد محمد وكيل وزارة التموين الدقهلية على استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز ومدى جوده الخبز المعروض للمواطنين تحت إشراف على حسن وكيل المديرية حيث تشكلت برئاسة محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية يرافقه مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية ناحية مركز بلقاس.

وأسفرت عن تحرير محضر مخالفة تعليمات مواعيد العمل و١٠ محاضر نقص وزن بمقدار من ١٠ : ٢٩ جرام ، ومحضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين. و ٣ محاضر تصرف في إجمالى ٨ شكائر دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية،، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مديرية تموين الدقهلية تكثيف الجهود الرقابية للتأكد من الإلتزام بتنفيذ القرارات والتعليمات التموينية والتعامل بكل حسم مع المخالفين.

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