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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل |صور

صورة تذكارية
صورة تذكارية

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل اليوم السبت مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد بهيئة قضايا الدولة، بحضور المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة ولفيف من قيادات الوزارة والهيئة في احتفالية أقيمت بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جدير بالذكر أن هذه أول مرة يتم أداء  اليمين القانونية في مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وبهذه المناسبة تعرف الأعضاء على كيفية العمل بالوزارة وزيارة بعض الإدارات بها .


والتقى الوزير بأهالي الأعضاء الجدد وهنأهم بتعيين أبنائهم ، وأعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لقرار رئيس الجمهورية ، وأن في عهده لايُظلَم أحد .

وتم التقاط صور تذكارية للأعضاء الجدد مع وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة وقيادات الوزارة و الهيئة .

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أعضاء هيئة قضايا الدولة المستشار عمر مروان وزير العدل العاصمة الادارية هيئة قضايا الدولة وزير العدل وزارة العدل

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