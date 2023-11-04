عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في عهده لا يُظلم أحد.. رسالة أهالي أعضاء هيئة قضايا الدولة للرئيس السيسي

صورة تذكارية
صورة تذكارية

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل خلال لقائه بأسر أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد بمقروزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، قائلا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صاحب الفضل فى تعيين أبنائهم وإعادة الحقوق لأصحابها بعد أن تظلموا على نتيجة دفعتى 2013 و2014.

ورد أهالي الأعضاء المعينين قائلين نشكر الرئيس السيسي وفي عهده لا يُظلم أحد .
 

وشهد اليوم السبت الموافق 4/11/2023 المستشار عمر مروان وزير العدل مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد بهيئة قضايا الدولة ، وذلك بحضور المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة ولفيف من قيادات الوزارة و الهيئة في احتفالية  أقيمت بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة .
 

الجدير بالذكر أن هذه  هي أول مرة يتم أداء  اليمين القانونية في مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وبهذه المناسبة تعرف الأعضاء على كيفية العمل بالوزارة وزيارة بعض الإدارات بها .


والتقى الوزير بأهالي الأعضاء الجدد وهنأهم بتعيين أبنائهم ، وأعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لقرار السيد رئيس الجمهورية ، و أن في عهده لايُظلَم أحد .


وقد تم التقاط صور تذكارية للأعضاء الجدد مع وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة وقيادات الوزارة و الهيئة .

0ccd276e-7773-4d4f-b3d3-4d37322d259c
0ccd276e-7773-4d4f-b3d3-4d37322d259c
b2a70c1c-2a2c-490e-958e-2abe88810ba7
b2a70c1c-2a2c-490e-958e-2abe88810ba7
bdbab623-8615-4cad-8252-7902a7de2fe7
bdbab623-8615-4cad-8252-7902a7de2fe7
أعضاء هيئة قضايا الدولة اعضاء قضايا الدولة أداء اليمين احتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة المستشار عمر مروان وزير العدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

عيل مالهوش لازمة.. حقيقة طرد بيومي فؤاد لـ محمد سلام من مسرحيته

لا توجد دولة اسمها إسر.ائيل| زعيم كوريا الشمالية يدخل خط المواجهة ضد الاحتلال.. دعم عسكري ومجموعات مسلحة

خبر سعيد بشأن التصدير.. الغاز يدعم الاقتصاد المصري من جديد| ماذا يحدث؟

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

حقيقة هجوم بيومي فؤاد على محمد سلام بعد عرض مسرحية زواج اصطناعي

تعليق ناري من حسام حسن على انسحاب فتوح من معسكر الزمالك.. شاهد

صدمة لمحبيه.. وفاة فنان شهير وأسرته بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي

موضوعات متعلقة

أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل |صور

النيابة الإدارية: وظائف جديدة لخريجي الحقوق والشرطة

إطلاق مراكز خدمات مصر المتنقلة لتقديم خدمة التوثيق يوم الجمعة

امتنعت عن إنقاذ مريضة.. النيابة الإدارية تُحيل طبيبة بالمنصورة للمحاكمة العاجلة

بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية ومكتبة الإسكندرية

آلام على أبواب محاكم الأسرة.. منع من السفر ورد مقدم الصداق و2 مليون نفقة متعة

الزوجة الجاحدة أمام محكمة الأسرة.. خلعته ومنعته من رؤية أطفاله

مصرع 5 أشخاص.. النيابة الإدارية تعاين عقار سوهاج المنهار.. صور

ترشيحاتنا

سهرة لـ "وش الفجر"| حكاية تمرد ثلاثي الزمالك.. ومفاجأة من “كاف” للقلعة البيضاء الموسم المقبل

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

كأنه زوجته ..مسن يعتدي على صغير ويفقده عذريته

دوكو يسجل ويصنع 6 أهداف.. السيتي ينتزع الصدارة ويحطم الأرقام القياسية بالدوري الإنجليزي

بأرخص سعر.. أفضل موبايل سامسونج بكاميرا 50 ميجابكسل وبطارية 5000 مللي أمبير

مستشفيات وجامعات ومساجد ومدارس.. خريطة جرائم الاحتلال في المباني المحرمة بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها مبيض للغسيل .. استخدامات مذهلة لقشر البيض

الخطيب يرفض عودة سيد عبدالحفيظ.. رئيس الأهلي: الجمهور مش هيحكم النادي

من غير لحوم.. طريقة عمل كفتة البطاطس

بسبب الفستان.. صور جديدة من خطوبة كريم داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

داخل كنيسة وتردد الترانيم.. فيديو مثير للجدل لـ لقاء الخميسي حول ديانتها

الجني السحري.. إيلون ماسك يعلن شركته الجديدة للذكاء الاصطناعي

انفـ.جارات.. وصافرات الإنذار تنطلق في إيلات.. فيديو

أيمن بهجت قمر يكشف سر رفض إسماعيل ياسين زواج والديه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ