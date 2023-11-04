في عهده لا يُظلم أحد.. رسالة أهالي أعضاء هيئة قضايا الدولة للرئيس السيسي

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل خلال لقائه بأسر أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد بمقروزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، قائلا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صاحب الفضل فى تعيين أبنائهم وإعادة الحقوق لأصحابها بعد أن تظلموا على نتيجة دفعتى 2013 و2014.

ورد أهالي الأعضاء المعينين قائلين نشكر الرئيس السيسي وفي عهده لا يُظلم أحد .



وشهد اليوم السبت الموافق 4/11/2023 المستشار عمر مروان وزير العدل مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد بهيئة قضايا الدولة ، وذلك بحضور المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة ولفيف من قيادات الوزارة و الهيئة في احتفالية أقيمت بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة .



الجدير بالذكر أن هذه هي أول مرة يتم أداء اليمين القانونية في مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وبهذه المناسبة تعرف الأعضاء على كيفية العمل بالوزارة وزيارة بعض الإدارات بها .



والتقى الوزير بأهالي الأعضاء الجدد وهنأهم بتعيين أبنائهم ، وأعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لقرار السيد رئيس الجمهورية ، و أن في عهده لايُظلَم أحد .



وقد تم التقاط صور تذكارية للأعضاء الجدد مع وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة وقيادات الوزارة و الهيئة .

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