تاريخ بطولة العالم للاندية لكرة اليد سوبر جلوب

انطلقت بطولة العالم لكرة اليد فى عام 1997 بمدينة فيينا بمشاركة 8 أندية وحصل فريق نادى كانتابريا الأسبانى على أول ألقاب البطولة عقب التغلب على فريق نادى درامن النرويجى بنتيجة 30-29 وشارك بالبطولة فريقين من قارة أفريقيا هما نادى مولودية الجزائرى وحصل على المركز السابع وفريق الكوكب المراكشى وحصل على المركز الثامن.

فى عام 2002 استضافت الدوحة البطولة الثانية بمشاركة 5 اندية واستطاع فريق نادى السد القطرى من الحصول على لقب البطولة وجاء فريق ماغدبورج الالماني فى المركز الثانى البطولة التى شارك بها فريق فاب الكاميرونى ممثل عن أفريقيا.

فى عام 2007 استضافت مصر البطولة على صالة النادى الاهلى مستضيف البطولة وحصل الأهلى على المركز الثانى عقب الهزيمة من فريق نادى ريال سويسداد الإسبانى وحصل مولولودية الجزائرى على المركز الثالث البطولة التى شارك بها 5 أندية .



فى عام 2010 انطلقت البطولة الرابعة ومرة أخرى اتجة تنظيم البطولة إلى دولة قطر وبالتحديد فى مدينة الدوحة التى استضافت النسخة الرابعة و حتى النسخة الحادية عشر قبل أن يتجة التنظيم الى دولة السعودية في مدينة الدمام و فى هذه البطولة أقر الاتحاد الدولى إقامة البطولة كل عام .



بطولة 2010 شارك فيها 6 أندية واستطاع ريال سويسداد المحافظة على اللقب للمرة الثانية عقب التغلب على فريق السد القطرى 30-25 و حصل نادى الزمالك على المركز الثالث عقب الفوز على فريق السد اللبنانى بنتيجة 33-22

بطولة عام 2011 فى الدوحة النسخة الخامسة وبمشاركة عدد 8 أندية لاول مرة استطاع فريق نادى كييل الالمانى اقتناص اللقب من ريال سويسداد الاسبانى و الفوز بنتيجه 28-25 فيما حقق السد اللبنانى الفوز على نادى الزمالك ليعوض هزيمة البطولة الماضيه ويقنص السد اللبنانى المركز الثالث والفوز على الزمالك بنتيجة 28-23

بطولة عام 2012 فى الدوحة النسخة الخامسة و بمشاركة عدد 8 اندية استطاع فريق نادى اتليتكو مدريد من اقتناص اللقب من نادى كييل الالمانى و التغلب علية بنتيجة 28-23 لتعود البطولة الى اسبانيا مرة اخرى عن طريق اتليتكو مدريد و استطاع السد القطرى من الفوز على الزمالك بنتيجة 32-26 و يحصل السد على المركز الثالث و الزمالك على المركز الرابع للمرة الثانية



بطولة عام 2013 فى الدوحة النسخة السادسة وبمشاركة 8 أندية تواصل الاندية الاسبانية السيطرة على البطولة و لكن البطولة عن طريق فريق برشلونه الاسبانى الذى حقق اولى الالقاب عقب الفوز على فريق نادى هامبورج الالمانى بنتيجه 27-25 و يحصل برشلونه اللقب الأول و الخامس لاسبانيا كما حصل فريق نادى الجيش القطرى على المركز الثالث عقب الفوز على فريق النجم الساحلى التونسى بنتيجة 27-20