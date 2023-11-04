بلينكن: نركز على إطلاق سراح الأسرى.. ومنع سقوط ضحايا من المدنيين بغزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني ووزير الخارجية المصري، إن الزعماء موجودون اليوم، يتقاسمون نفس المصلحة الأساسية، وهدفهم هو تحقيق السلام.

وأضاف أنتوني بلينكن: طوال هذا الصراع القائم بين إسرائيل وحماس؛ لعبت البلدان في جميع أنحاء العالم دورًا أساسيًا في منع انتشاره، مضيفًا: لنا جميعًا مصلحة مباشرة في ذلك.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن بلاده تركز على إطلاق سراح الأسرى، مؤكدا أنه: يجب على إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات الممكنة لمنع سقوط ضحايا من المدنيين.

وواصل حديثه: "ما يتعين علينا فعله أكثر من أي شيء آخر؛ هو منع شيطنة بعضنا البعض.. وإذا لم نفعل ذلك؛ فإننا نقوم بعمل حماس من أجلها.

وأضاف بلينكن أن فترات التوقف لأسباب إنسانية؛ يمكن أن تساعد في حماية المدنيين في غزة، مؤكدا إمكانية أن تكون تلك الآلية حاسمة وفعالة.

واستطرد وزير الخارجية الأمريكي: لا تزال الولايات المتحدة تعتقد أن المسار الوحيد القابل للتطبيق؛ هو حل الدولتين، حيث يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون بحق مشروع في البقاء في دولة خاصة بكل منهما.

وأكد بلينكن أنه ستكون هناك وجهات نظر مختلفة حول كيفية تحقيق ذلك، ولكن لا يمكننا العودة إلى الوضع الراهن.