القندوسي يتألق ..الأجانب في الدوري المصري "سوبر" ستار

ظهور أكثر من رائع وحضور مميز سجله اللاعبون الأجانب في المسابقة المصرية بعد مرور 6 جولات من عمر الدوري المصري الممتاز ، في اندية القمة تألق أصحاب البشرة السمراء بقوة وابرزهم نادي بيراميدز صاحب الصدارة برصيد 13 هدف مع نجمه وهدافه الكونغولي فيتسون مايلي الذي سجل 3 اهداف لعل ابرزها الثنائية التي دونها في شباك المصري البورسعيدي

ومن بيراميدز إلى الأهلي حامل لقب المسابقة حيث برز اسم نجمه وهدافه الجنوب افريقي بيرسي تاو الذي سجل في مباراتين فقط 4 اهداف منها ثنائية في ضربة البداية امام المصري ومثلها في مرمي الاسماعيلي ، ولا ينسى احد ان التونسي المتألق على معلول الظهير الأيسر لبطل الدوري هو ثاني هدافي الفريق الموسم الماضي بعد أن سجل بمفرده 8 أهداف.

وبدوره تألق النجم الجزائري أحمد قندوسي رفقه فريقه الجديد سيراميكا كليوباترا والمعار اليه من النادي الاهلي بعد ان سجل 4 اهداف في أربع مشاركات حتى الآن مع الفريق منها هدف ولا اغلى في شباك بيراميدز وثلاثية مدوية في رباعية سيراميكا في مرمي الداخلية ليعلن عن نفسه بقوة بعد ان تخلص من الحبس على دكة بدلاء الأهلي.

أيضا لمع نجم الجونة المغربي أحمد بلحاج مع الفريق الساحلي بتسجيله 5 اهداف منها هدف الفوز والنقاط الثلاثة أمام فاركو وهدف التعادل في اول جولة أمام سموحة.

والى صدارة جدول الترتيب حيث تفوق الهداف الانجولي جون مابولولو علي الجميع بعد ان سجل حضور مميز للموسم التاني علي التوالي رفقة زعيم الثغر نادي الاتحاد السكندري بتسجيله 6 اهداف من 6 جولات خاضها ابناء المدرب طارق العشري ليصبح مابولولو صفقة منتظرة لكبار الكرة المصرية.

وفي المقاولون العرب تفوق النيجيري جوزيف اوشايا على نفسه وأصبح من أهم الأوراق الرابحة لذئاب الجبل بعد أن ساهم الموسم الحالى بتسجيل هدفين وسجل الموسم الماضي ثمانية أهداف رفقة زميله جون اوكولي الذي بدوره سجل 9 اهداف الموسم الماضي مع أبناء المدرب شوقي غريب، كما كان للتونسي سيف الدين الجزيري نصيب كبير من الأهداف مع نادي الزمالك الموسم الماضي حيث سجل 7 أهداف كما سجل هدفين في النسخة الحالية، وواصل الغاني ياو أنور تالقه مع النادي الاسماعيلي بعد أن سجل هدفين الموسم الحالى نفس رصيد النيجيري بواتينج مع سموحة السكندري..

نجاح كبير للاعبين الأجانب في المسابقة المصري الأكبر والاعرق في القارة السمراء بعد أن كتبوا اسمائهم بحروف من نور واصبحوا نجوم الشباك في أنديتهم..