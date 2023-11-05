عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

غاية في الأناقة.. تعرف على أحدث هواتف هواوي بمعالج كوالكوم

هاتف هواوي Huawei
هاتف هواوي Huawei Nova 11 SE

منذ أيام، أطلقت شركة هواوي الصينية، واحدًا من أفضل هواتف الفئة المتوسطة والشبابية، وهو Huawei nova 11 SE، والذي جاء بمعالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية، مع كاميرا مميزة للغاية، وبطارية ذات سعة كبيرة.

 

وتميز هاتف هواوي Huawei Nova 11 SE بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع OLED قياس6.67 بوصة مع دعم دقة +Full HD، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، وتغطي اللوحة المستخدمة 100% من مساحة ألوان DCI-P3، مع سمك 7.39 ملم، ووزن 186 جرامًا، وألوان الأخضر والأسود والأبيض. 

وحصل هاتف هواوي Huawei Nova 11 SE على كاميرا رئيسية بمستشعر بدقة 108 ميجابكسل مع كاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل تدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل.

ويعمل هاتف هواوي Huawei Nova 11 SE بمعالج ثماني النواة Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية طراز LTE تم تصنيعه بتقنية معالجة 6 نانومتر ويحتوي على أربعة أنوية Cortex-A73 بتردد يصل إلى 2.4 جيجا هرتز وأربعة أنوية Cortex-A53 بتردد يصل إلى 2.4 جيجا هرتز .

ويحتوي هاتف هواوي Huawei Nova 11 SE على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير، والتي يمكن شحنها من 0 إلى 100% خلال 32 دقيقة بفضل الشحن السريع، مع نظام التشغيل الخاص بشركة HarmonyOS 4 . 

ويبلغ سعر هاتف هواوي Huawei Nova 11 SE حوالي 275 دولارًا لنسخة 256 جيجابايت في السوق العالمية، فيما يبلغ 300 دولار لنسخة 512 جيجابايت، ومن المقرر أن تتوسع الشركة خلال الفترة المقبلة في إصداره في عدد كبير من الأسواق العالمية. 

Huawei Nova 11 SE سعر Huawei Nova 11 SE هواوي هواتف هواوى هواتف الفئة المتوسطة والشبابية أحدث هواتف هواوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

عيل مالهوش لازمة.. حقيقة طرد بيومي فؤاد لـ محمد سلام من مسرحيته

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

كسر حاجز 1400 جنيه.. تطور جديد في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي

صدمة لمحبيه.. وفاة فنان شهير وأسرته بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي

قرار عاجل بشأن مرتضى منصور في قضية سب وقذف محمود الخطيب

ترشيحاتنا

خطوات استخراج جواز سفر لأولادك في أسرع وقت

أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 5-11-2023

ربط حساب واتساب WhatsApp بالإيميل.. اعرف الطريقة

رحاب الفخراني: تجهيز 1000 طن مواد غذائية مساعدات لأهالي غزة

اعتداءات جديدة في غزة.. 51 شهيدا إثر قصف إسرائيلي لمخيم المغازي

أفضل صيغ الحمد في القرآن.. تتسارع الملائكة لكتابتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأبيض بدلا من الأسود؟

فنان شهير يجري عملية بسببها.. كيف تكتشف أمراض المخ من الأعراض؟

الخذلان الأكبر| هذه الدول العربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

فيديو

«اللي يموت الأول هيتاكل».. شاب كهف تايلاند أنهى حياته بعد مأساة 5 سنوات لسبب صادم «فيديوجراف»

وزير الصحة يكشف تفاصيل التعامل مع جرحى قطاع غزة

انتهاكات للقانون الدولي.. سامح شكري يضع بلينكن في الزاوية بسبب حرب غزة

صفعات متتالية .. المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ