غاية في الأناقة.. تعرف على أحدث هواتف هواوي بمعالج كوالكوم

منذ أيام، أطلقت شركة هواوي الصينية، واحدًا من أفضل هواتف الفئة المتوسطة والشبابية، وهو Huawei nova 11 SE، والذي جاء بمعالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية، مع كاميرا مميزة للغاية، وبطارية ذات سعة كبيرة.

وتميز هاتف هواوي Huawei Nova 11 SE بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع OLED قياس6.67 بوصة مع دعم دقة +Full HD، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، وتغطي اللوحة المستخدمة 100% من مساحة ألوان DCI-P3، مع سمك 7.39 ملم، ووزن 186 جرامًا، وألوان الأخضر والأسود والأبيض.

وحصل هاتف هواوي Huawei Nova 11 SE على كاميرا رئيسية بمستشعر بدقة 108 ميجابكسل مع كاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل تدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل.

ويعمل هاتف هواوي Huawei Nova 11 SE بمعالج ثماني النواة Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية طراز LTE تم تصنيعه بتقنية معالجة 6 نانومتر ويحتوي على أربعة أنوية Cortex-A73 بتردد يصل إلى 2.4 جيجا هرتز وأربعة أنوية Cortex-A53 بتردد يصل إلى 2.4 جيجا هرتز .

ويحتوي هاتف هواوي Huawei Nova 11 SE على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير، والتي يمكن شحنها من 0 إلى 100% خلال 32 دقيقة بفضل الشحن السريع، مع نظام التشغيل الخاص بشركة HarmonyOS 4 .

ويبلغ سعر هاتف هواوي Huawei Nova 11 SE حوالي 275 دولارًا لنسخة 256 جيجابايت في السوق العالمية، فيما يبلغ 300 دولار لنسخة 512 جيجابايت، ومن المقرر أن تتوسع الشركة خلال الفترة المقبلة في إصداره في عدد كبير من الأسواق العالمية.