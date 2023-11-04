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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الوادي الجديد تشارك في مؤتمر مستقبل الثروة الحيوانية والأمن الغذائي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك الدكتور أيمن يوسف كساب عميد كلية الزراعة والدكتور حاتم حمدون وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمود الكيلاوي رئيس قسم الدواجن في مؤتمر مستقبل الثروة الحيوانية والأمن الغذائي والذي عقد بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية بالتعاون مع الجمعية المصرية للإنتاج الحيواني خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 3 نوفمبر 2023، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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 وشارك في المؤتمر العديد من علماء مصر البارزين من شتي الجامعات المصرية والمعاهد والمراكز البحثية وعمداء ووكلاء كليات الزراعة وشخصيات بارزة ومتنوعة في قطاعات الدولة المختلفة ووفود من عشرة دول أجنبية وعربية. 

دارت محاور الجلسات عن دور الإبل في تحقيق الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة في ظل تغير المناخ وندرة المياة وكذلك محور إعادة صياغة استراتيجية الثروة الحيوانية وتصحيح مسارها لتوفير المنتجات الحيوانية وكذلك محور وواقع ومستقبل صناعة الدواجن والثروة السمكية ومحور التقنيات الحديثة وربط العلوم وتداخلها ودورها في تحسين أداء الحيوانات المزرعية وكفاءتها الإنتاجية الإضافات الغذائية الطبيعية والأساليب التطبيقية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعظيم الربحية والعائد من الثروة الحيوانية.

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