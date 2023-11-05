حملة للفحص الشامل للبلهارسيا والطفيليات المعوية في دمياط



أعلنت الدكتورة مروة صالح مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة بدمياط، اتمام أعمال الحملة الشاملة لفحص البلهارسيا والطفيليات المعوية وحملة 100 يوم صحة فى ديوان محافظة دمياط والتى استمرت لمده ثمانية أيام متتالية.

وقدمت الحملة خدماتها لموظفى ديوان محافظة دمياط بالإضافة الي المترددين عليها، وتضمنت خدمات دعم صحة المرأة ومبادرة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية والكشف عن البلهارسيا والطفيليات المعوية.

إلى جانب التوعية بالمبادرات الرئاسية الصحية ومرض البلهارسيا بواسطة فريق الإعلام والتربية السكانية واستعدادا لإعلان مصر خالية من البلهارسيا بحلول عام 2025 ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة.

