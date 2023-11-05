عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد معرض النقل الذكي واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا

صدى البلد

 افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الاوسط وافريقيا TransMEA2023، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى مسئولي وزارة النقل.

وتقام فعاليات الدورة الخامسة خلال الفترة من 5 حتي 8 نوفمبر الجاري تحت رعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر".

 ويحظى المعرض بمشاركة عالمية واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة، حيث يشارك فيه هذا العام 350 شركة من نحو 50 دولة، ويحضر المؤتمر أيضا عدد كبير من وزراء النقل العرب والافارقة، وسفراء عدد من الدول المختلفة، وكذا رؤساء كبري الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل، حيث يصل عددهم الي 33 رئيس شركة عالمية كبري.

وبدأت فعاليات افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي بتفقد رئيس الوزراء ووزير النقل والحضور اصطفافا بالساحة الخارجية للمعرض لعدد من وسائل النقل المختلفة، منها ما يتعلق بمشروعات الجر الكهربائي الجديدة، حيث تفقد وحدات أول قطار اقليمي من شبكة القطار الكهربائي السريع، وكذا وحدات القطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، والمترو.

كما تفقد رئيس الوزراء عددا من نماذج توطين صناعات السكك الحديدية، وما تضمن ذلك من عربات نقل البضائع بالسكك الحديدية "عربة قلاب – عربة غلال"، وكذا نموذج لمزلقان الكتروني ومفاتيح السكة الحديد، هذا إلى جانب تفقد عدد من وسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة، من الأتوبيس الترددي BRT، وأتوبيسات العاصمة، وتاكسي العاصمة، واتوبيسات السوبرجيت، هذا بالإضافة إلى لنش بحري مطاط فيبر جلاس "تحيا مصر" المخصص لأغراض التأمين. 

وخلال التفقد استمع رئيس الوزراء لشرح من وزير النقل حول مكونات وإمكانات لمختلف الوحدات التي تم تفقدها والمصنعة في مصر بالكامل أو المتعاقد على تجميعها وتصنيعها في مصر.

وانتقل رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد القطار الكهربائي السريع، مستمعا لشرح حول مكوناته، وامكاناته، وما به من وسائل أمان ورفاهية.  
 

رئيس الوزراء يتفقد معرض النقل الذكي واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا

f6b344a8-0ecf-437c-baee-0a5fb781b6d1
f6b344a8-0ecf-437c-baee-0a5fb781b6d1
0acbee36-c335-417a-8c1e-85086e38fe96
0acbee36-c335-417a-8c1e-85086e38fe96
709af231-9442-4247-ad3e-a5de1d4f57c5
709af231-9442-4247-ad3e-a5de1d4f57c5
5ead81ab-5345-437d-81a0-c122c8e65ad4 (1)
5ead81ab-5345-437d-81a0-c122c8e65ad4 (1)
48e31b28-2ff6-4e89-ad3a-de828b78d8d5
48e31b28-2ff6-4e89-ad3a-de828b78d8d5
c155a7bb-b22b-46cc-985c-8259dd4cde41
c155a7bb-b22b-46cc-985c-8259dd4cde41
02cea1c1-1078-4aaa-9004-df034129129a
02cea1c1-1078-4aaa-9004-df034129129a
bdf189df-b142-4147-a1a7-92ec3a0f1b2b
bdf189df-b142-4147-a1a7-92ec3a0f1b2b
05a2e4e6-e440-4317-9fb8-55eb8bcffc36
05a2e4e6-e440-4317-9fb8-55eb8bcffc36
3e37a4aa-e793-49a5-b158-b1ee6a01b404
3e37a4aa-e793-49a5-b158-b1ee6a01b404
428b0fd6-3952-4fac-8297-f9e37975e588
428b0fd6-3952-4fac-8297-f9e37975e588
5ead81ab-5345-437d-81a0-c122c8e65ad4
5ead81ab-5345-437d-81a0-c122c8e65ad4
93114107-b6ed-451e-acb7-6dee54aefe48
93114107-b6ed-451e-acb7-6dee54aefe48

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة سارة من البترول للمواطنين بشأن أسعار البنزين والسولار

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

عاجل|مصر ترفض إجلاء رعايا أجانب بعد رفض إسرائيل نقل جرحى من مستشفيات غزة

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

سعر الذهب اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

ترشيحاتنا

سوق سوداء .. شخص يجمع 25 مليون جنيه من المصريين العاملين بالخارج

الرئيس الفلسطيني يطالب أمريكا بالوقف الفوري لقصف غزة

تحرك حاسم للناخبين العرب.. تحذيرات لبايدن من خسارة الانتخابات بسبب دعم إسرائيل

جنرال إسرائيلي سابق: سنخسر الحرب أمام حماس إذا حدث هذا الأمر

قرارات عاجلة في التهام حريق لسيدة وصغارها الثلاثة في شقة الطالبية بالجيزة

رئيس الشيوخ يعترض على محاولة بعض النواب الخروج عن «دراسة سوق الكربون»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرعون ضد البلدوزر.. محمد صلاح يطارد هالاند على أكثر من لقب

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

أجمل نساء عصرها.. الأميرة فوزية تسببت في أزمة بين مصر وإيران ما القصة؟

طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية.. اعرف المقادير

فيديو

غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

من عمق الألم ينشرون الفرحة.. مقطع فيديو لمجموعة أطفال فلسطينيين داخل مدرسة

أنا بشرف بلدي.. بيومي فؤاد يوجه رسالة نارية لـ محمد سلام

رجال بأجساد الصغار.. مقطع فيديو مؤثر لطفل فلسطيني يروي ما حدث لمنزله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ