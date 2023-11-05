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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من عمق الألم ينشرون الفرحة.. مقطع فيديو لمجموعة أطفال فلسطينيين داخل مدرسة

من عمق الألم ينشرون
من عمق الألم ينشرون الفرحة ..مقطع فيديو لمجموعة أطفال فلسطني

من عمق الألم ينشرون الفرحة وهذا ما بدا واضح من خلال مقطع الفيديو انتشر على نطاق واسع ليحصد ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد ظهر في مقطع الفيديو مجموعة من الأطفال الفلسطينيين وهم يقومون بالغناء لبعض الأغاني الفلسطينية في جو تغمره الفرحة وبراءة الأطفال رغم الحزن الذي قد خيم على الأراضي الفلسطينية بعد سلسلة الهجمات التي شنتها إسرائيل على العديد من الأراضي الفلسطينية وذلك بدءا من الأول من أكتوبر الماضي لتسفر عن مقتل وإصابة ومصرع الألاف من الأطفال جراء القصف المستمر.

ظهر الأطفال في مقطع الفيديو بداخل إحدى المدارس الفلسطينية وهم ينشدون “عهد الله ما نرحل ”وأعينهم تملؤها الحماس والإصرار.

يمكنك مشاهدة مقطع الفيديو عبر الرابط التالي

مقطع الفيديو الأراضى الفلسطينية القصف المستمر

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