عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الأهلي يؤمن أولى صفقاته الشتوية من الزمالك.. وهذه حكاية مدرب السلة الذي انضم لجهاز كولر

صدى البلد

توجهت أنظار العالم نحو نادي الأهلي  والتحركات الكبيرة التي يقوم بها خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2023. ويبدو أن لجنة التخطيط في النادي الأهلي تعمل بجد لتعزيز صفوف الفريق وتعزيز فرصه في المنافسة على البطولات المحلية والقارية. وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة على أحدث التطورات والصفقات المثيرة التي يقوم بها النادي الأهلي خلال هذه الفترة المهمة.

توقيع النجم عمر كمال


بدأت الأخبار تتردد حول اقتراب النادي الأهلي من التوقيع مع اللاعب الشاب عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال يعتبر واحدًا من أبرز نجوم كرة القدم في مصر، وله تأثير كبير في منتخب مصر أيضًا. يبدو أن هذه الصفقة قد تكون من بين أهم الصفقات التي سيقوم بها الأهلي في هذا الموسم.

على ما يبدو، اقتربت إدارة النادي من التوصل إلى اتفاق نهائي مع عمر كمال، حيث يبدو أن اللاعب مهتم بارتداء قميص الأهلي. تبقى بعض التفاصيل الإدارية قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة. يمكن أن يكون تواجد عمر كمال ضمن صفوف الأهلي دعمًا هائلاً للفريق وإضافة قوية إلى خط هجومه.

الأهلى البطولات الانتقالات الشتوية كاف الدوري الافريقي مصر عمر كمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة سارة من البترول للمواطنين بشأن أسعار البنزين والسولار

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

عاجل|مصر ترفض إجلاء رعايا أجانب بعد رفض إسرائيل نقل جرحى من مستشفيات غزة

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

سعر الذهب اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

ترشيحاتنا

سوق سوداء .. شخص يجمع 25 مليون جنيه من المصريين العاملين بالخارج

الرئيس الفلسطيني يطالب أمريكا بالوقف الفوري لقصف غزة

تحرك حاسم للناخبين العرب.. تحذيرات لبايدن من خسارة الانتخابات بسبب دعم إسرائيل

جنرال إسرائيلي سابق: سنخسر الحرب أمام حماس إذا حدث هذا الأمر

قرارات عاجلة في التهام حريق لسيدة وصغارها الثلاثة في شقة الطالبية بالجيزة

رئيس الشيوخ يعترض على محاولة بعض النواب الخروج عن «دراسة سوق الكربون»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرعون ضد البلدوزر.. محمد صلاح يطارد هالاند على أكثر من لقب

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

أجمل نساء عصرها.. الأميرة فوزية تسببت في أزمة بين مصر وإيران ما القصة؟

طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية.. اعرف المقادير

فيديو

غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

من عمق الألم ينشرون الفرحة.. مقطع فيديو لمجموعة أطفال فلسطينيين داخل مدرسة

أنا بشرف بلدي.. بيومي فؤاد يوجه رسالة نارية لـ محمد سلام

رجال بأجساد الصغار.. مقطع فيديو مؤثر لطفل فلسطيني يروي ما حدث لمنزله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ