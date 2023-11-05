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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن شاكوش يؤدي مناسك العمرة.. شاهد

صدى البلد

شارك مطرب المهرجانات حسم شاكوش صورة جديدة له عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر شاكوش في الصورة من داخل الطائرة أثناء رحلتة إلي مكة لأداء مناسك العمرة.

 

وكتب شاكوش:"‏يا رب  تقبل منا ومنكم صالح الأعمال ".

 

أكد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، أن طليقته ريم طارق استلمت جميع أغراضها بدون أى خلافات ، وبحضور أسرتها والشهود .


وأضاف حسن : أن طليقته ريم طارق تريد فقط افتعال الترند والانتشار في السوشيال ميديا.

 

ونشر حسن شاكوش "بوست لطليقته ريم طارق التي تعلن فيه استلامها منقولاتها الشخصية، مؤكدا أنه لم يجبرها على الاعتذار.

 

وكتب حسن شاكوش في منشور عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: مساء الخير على جمهوري العزيز.. ريم طارق استلمت منقولاتها الشخصية بكل تراضي واحترم، بدون أي شجار، وبحضور شهود بدليل هذا البوست على صفحتها الشخصية، وتم تواصل الأب والأم بالاتفاق مع المتوسطين بيننا وتوصلوا معايا لحل يرضي الطرفين.

وتابع ، قائلاً: هي وفقت على الاعتذار وأنا لم أجبر أحدا على فعل شيء.. ملحوظة بدليل آخر على إن الخاتمين اللي في إيديها كانوا في الشبكة والموضوع خلص، والقصة دلوقتي بقت قصة واحدة عندها هوس الشهرة واستغلال وسائل الصحافة والإعلام والترند باسمي.. يمكرون والله خير الماكرين

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