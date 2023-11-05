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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إنهيار مبيعات iPhone أمام موبايلات هواوي.. اعرف المميزات والعيوب

صدى البلد

يكشف أداء شركة أبل الأخير في سوق الهواتف الذكية الصينية  مزيجًا من التحديات والفرص، حيث أشار المحلل مينغ تشي كو من تي إف سكيوريتيز إلى انخفاض كبير في شحنات الآيفون، وخصوصًا لطرازي آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس، بسبب مشاكل في سلسلة التوريد في فوكسكون، أدى هذا الانخفاض إلى تقليل 12 مليون وحدة في نوفمبر 2022.

 

 صعود هواوي يؤثر على أداء أبل

ويمكن أيضًا أن يُرجع جزء من هذا الانخفاض إلى تعافي هواوي، الأمر الذي يدفع إلى تغييرات هيكلية في السوق الصينية.

و تتوقع أبل استمرار هذا الاتجاه حتى عام 2024، مما يؤدي إلى ضعف مزيد في الشحنات.

وعلى الرغم من مواجهة تحديات في الربع الرابع من عام 2023، حيث سجلت إيرادات مستقرة على أساس سنوي وانخفاضًا بنسبة 3% في أسعار الأسهم بعد توقعات المبيعات، تمكنت أبل من تجاوز تقديرات الإيرادات بشكل ضئيل، لتصل إلى 89.50 مليار دولار. 

كان الأداء أقل من المتوقع بسبب الطلب البطيء على الآيباد والساعات الذكية، جنبًا إلى جنب مع انخفاض طفيف في الإيرادات في الصين ومع ذلك، يبقى الرئيس التنفيذي تيم كوك متفائلاً، حيث يسلط الضوء على ربع المبيعات القياسي في سبتمبر ويؤكد التزام أبل بالسوق الصينية.

ويدعم هذا التفاؤل تخفيضات الأسعار لسلسلة آيفون 15 على منصات التجارة الإلكترونية وجهود التطوير المستمرة من قبل أبل على الرغم من وجود منافسة من هواوي ميت 60 برو والتحديات التنظيمية، يبدو أن استراتيجية الشركة قوية، كما يدل على ذلك زيادة الإيرادات من الخدمات مؤخرًا وزيارة تيم كوك للصين.

وعلى المستوى العالمي، تحافظ أبل على حصة سوق قوية، متقدمة على سامسونج ، تتجلى هذه القوة أيضًا في الهند، حيث أفادت أبل بتحقيق أعلى نسبة نمو ربع سنوية على الإطلاق، مع شحن أكثر من 2.5 مليوحدة من الآيفون، مما يشير إلى زيادة بنسبة 34% على أساس سنوي.

ويُرجع هذا الارتفاع إلى اهتمام المستهلكين بالهواتف الذكية الراقية، بفضل خيارات التمويل والعروض المغرية و من المتوقع أن تزيد أبل حصتها في السوق من 4.5% إلى 6% في الهند، بفضل تركيزها على السوق ومبادرات الإنتاج المحلية.

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