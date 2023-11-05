تعرف على الطرح الجديد للوحدات الإدارية والسكنية والمحلات في أسوان | تفاصيل

تطرح محافظة أسوان بالتعاون مع بنك القاهرة، عددا من الوحدات الإدارية والتجارية، وذلك ضمن خطة المحافظة لاستغلال أصولها، وأشارت المحافظة، عبر كراسة الشروط، أن المجموعة الأولى من المحلات التجارية تقع بمول الذهب بجوار محطة السكة الحديد بمدينة أسوان، والتي من المقرر أن تكون جلسة المزاد يوم 22 نوفمبر الجاري، حيث تشمل تلك المرحلة عددا من المحلات بمساحات تتراوح من 16 – 19 مترا مربعا.

ويقدم موقع "صدي البلد" كافه التفاصيل حول شروط وإجراءات التقديم :-

1-من المقرر ان يتم التزايد على مباني المحل فقط دون الأرض على أن تظل الأرض ملكا لمحافظة أسوان، ولا يجوز الراسي عليه المزايدة التنازل عن المحل للغير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المحافظة.



2-تخصص المحلات المباعة للعمل في أنشطة المشغولات الذهبية وأنشطة مفتوحة، ويمتنع كل استغلال سكني أو صناعي أو تعليمي او استغلال آخر.



3-لا يجوز التنازل عن المحل للغير قبل التعاقد إلا للاقارب من الدرحة الأولى ( الوالدين – الزوج – الزوجة – الابناء) ووفقا للقواعد والاجراءات المعمول بها بالمحافظة ولا يجوز إجراء أي تنازل عن إيصال السداد للغير وتخلي المحافظة مسئوليتها عما قد يترتب على ذلك من أثار قانونية.



كما طرحت المحافظة بيع وحدات الاسكان الإداري باجمالي 13 وحدة سكنية بقرية الحصايا الرمادي بحري ، و 4 وحدات ادراية بمول ادفو التجاري بشارع 23 يوليو بمدينة ادفو ، وتتراوح مساحات تلك الوحدات من 58 إلى 79 مترا مربعا.

فيما طرحت المحافظة بالتعاون مع بنك القاهرة أيضا العمارة رقم 87 كصفقة واحدة بالمرحلة الثانية بحي اللوتس بمشروع الاسكان المتميز بمحافظة أسوان ، وتتكون العمارة من هيكل خرساني مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية وأعدة الرباع علوي، حيث تم المباني لعدد دور أرضي وأول علوي والثاني علوي دون مباني، واشترطت المحافظة توصيل كافة المرافق للعمارة على نفقة الراسي عليه المزاد وصيانة العمارة، والحفاظ على المظهر العام لها ، كما تم طرح بيع وحدات سكنية بالعمارة رقم 89 ربع تشطيب بحي اللوتس بمشروع الاسكان المتميز، والكائن بحي العقاد أمام الاستاد ، وتصل تلك الوحدات الى 24 وحدة سكنية، وذلك بمساحات تتراوح من 110 – 120 مترا مربعا.