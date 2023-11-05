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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يطالب كافة أعضاء لجنة حماية الطفل بالتنسيق لتحقيق الأهداف المرجوة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 ترأس الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني  والسادة وكلاء وزارات ومديري مديريات الاوقاف والازهر والتربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتأمين الصحي  والقوي العاملة وممثلا عن مديرية امن الدقهلية والادارات المختصه بديوان عام المحافظة.


وقال المحافظ  في بداية الاجتماع، إننا نستهدف جميعا من خلال هذه اللجنة  تدعيم منظومة حماية الاطفال المعرضين للخطر وتوحيد مفاهيم نظم الحماية المتعلقة بهم.  

وقرر "مختار" إعادة صياغة قرار تشكيل اللجنة العامة لحماية الطفل وتحديد المهام لكل الجهات اعضاء اللجنة وضرورة المتابعة الجادة لإنجاز مهام اللجنة في التعامل الفوري مع كافه أشكال تعرض الاطفال للخطر  وذلك تنفيذا لتوجيهان رئيس الجمهورية ببناء الإنسان .


وطالب  محافظ الدقهلية بضرورة التعاون والتنسيق الفعال بين كافة اعضاء اللجنة لتحقيق الاهداف المرجوة للجنة لحماية الطفل بنطاق المحافظة مشيرا للتصدي الجاد لكافة اشكال التسول والتشرد للأطفال والتعامل الفوري مع جميع الحالات التي يتم ضبطها من خلال اللجان الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء ،  واضاف "مختار"ضرورة توعية المواطنين للمساهمة وتعريفهم بالخط الساخن لنجدة الطفل "16000" والابلاغ عن كافة حالات تعرض الاطفال للخطر.


وأشار إلى  توفير كافة اوجه الدعم اللوجيستي للجنة العامة واللجان الفرعية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة لتؤدي دورها على أكمل وجه في حماية الطفولة.


وكان المحافظ قد  استمع خلال الاجتماع لعدد من المقترحات والافكار التي تعزز الاهتمام بالطفولة ورعايتهم والاهتمام بهم صحيا ونفسيا واجتماعيا مؤكدا دور ومساهمات المجتمع المدني والتي تتميز بها محافظة الدقهلية بين محافظات الجمهورية. 

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إجتماع اللجنة العامة التضامن الاجتماعي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية دقهلية مديرية أمن الدقهلية مديريات الأوقاف محافظة الدقهلية

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