عروض بالجملة تنتظره.. عمر مرموش نجم يتلألأ في سماء بوندسليجا

يسجل الدولي المصري عمر مرموش نجاحا كبيرا في الدوري الألماني البوندذليجا رفقة فريقه اينترخت فرانكفورت الذي انتقل اليه مطلع الموسم الحالى في صفقة انتقال مربحة بدأت تجني ثمارها مع بطل الدوري الأوروبي نسخة 2022.

مباراتان فقط كانت كفيلة بتفجير طاقة الدولي المصري في البطولة الكبرى التي تنصف ضمن افضل خمس دوريات في العالم وتحتل المرتبة الثالثة بعد الدوري الانجليزي والاسباني حيث لمع مرموش ونال ثقة مدربه دينو توبمولر الذي دفع به أساسيا بعد ظهوره بشكل جيد في مباراة فريقه أمام ماينز لحساب الجولة الثانية والتي سجل فيها مرموش هدف التعادل لفرانكفورت في الدقيقة 90

ثم شارك أساسيا في مباريات كولن وبوخوم وفرايبورج وظهر بشكل أكتر من رائع في اكتساح اينترخت فرانكفورت لهوفنهايم خارج الديار بثلاثية سجل منها مرموش الهدف الاول وصنع الهدف الثاني..

انتفاضة مرموش الكبيرة كانت أمام العملاق بروسيا دورتموند عندما سجل هدفين في تعادل فريقه 3-3 وهي المباراة التي فجرت بركان الإشادة الكبيرة من جانب الصحافة الألمانية وعلى رأسها بيلد التي تحدثت عن موهبة عمر مرموش الكبيرة في الدوري الألماني ونجاحه في صناعة الفارق مع فريق المدنية الصناعية فرانكفورت.

المواجهة الأخيرة لمرموش أمام يونيون برلين والتي سجل خلالها هدفين في اكتساح اينترخت بثلاثية كانت بداية حديث وكلاء اللاعبين عن إمكانية انتقال عمر مرموش لاحد أندية القمة في أوروبا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حيث رفع رصيده من الأهداف مع فريقه في كل البطولات الى 10أهداف من 17 مباراة في الدوري ودوري المؤتمر الأوروبي كما سجل في البوندذليجا 6 أهداف احتل بها قائمة هدافي فريقه..

ومنذ انضمامه في تصفيات مونديال 2021 مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لصفوف منتخب مصر تألق عمر مرموش بشكل كبير وحجز مكان اساسي في تشكيلة منتخب مصر التي خاضت المحطة الأخيرة من الكان ولعبت أمام السنغال ووصلت لمرحلة ركلات الترجيح قبل أن تخسر اللقب أمام اسود التيرانجا، كما نال ثقة المدرب الحالي روي فيتوريا في الاعتماد عليه بشكل أساسي في تصفيات كأس الكان وبداية تصفيات المونديال.

ومع نهاية عام 2023 قد يحمل العام الجديد خبر سعيدا للنجم المصري باعلانه الانتقال إلى أحد أندية القمة في أوروبا وبالتحديد الدوري الانجليزي او يؤجل الحديث لنهاية الموسم بعد المستوى الجيد والمبهر الذي يقدمه مرموش مع آينتراخت فرانكفورت في المسابقة الألمانية..