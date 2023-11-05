عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الشركات الأجنبية تنافس على إدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية| تفاصيل

صدى البلد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل.

أعلن المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد عرضا للوزير حول عدد من الموضوعات والملفات التي تعمل عليها حاليا الوزارة، من بينها إدارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، وتنفيذ مشروع مول تجاري وجراج المونوريل بالمنطقة المحيطة باستاد القاهرة، واستعدادات مصر للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية، وغيرها من الموضوعات الأخرى.

قال المتحدث الرسمي: فيما يتعلق بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، تطرق الدكتور أشرف صبحي إلى عدد الشركات الأجنبية التي تنافس على عقود الإدارة والتشغيل، بالإضافة إلى الهيكل الإداري لإدارة وتشغيل المدينة، وفي هذا الصدد  أشار الوزير إلى  إنشاء الهيئة الاقتصادية لإدارة وتشغيل المدن والهيئات الرياضية؛ حيث تم الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، لافتا إلى أنه تم التعامل مع العروض الفنية والمالية المقدمة من الشركات المتقدمة، والمقارنة بين تلك العروض للبت فيها، كما تحدث وزير الشباب عن إجمالي اقتصاديات التشغيل لمرحلة ما قبل الافتتاح وسنوات التشغيل، فيما يتعلق بكل عرض من العروض المقدمة.

كما عرض الوزير مستجدات مشروع إقامة مول تجاري وجراج المونوريل بالمنطقة المحيطة باستاد القاهرة، واستعدادات مصر للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية 2024 ، التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة مجموع 206 دول، بالإضافة إلى الفريق الأوليمبي للاجئين، وتضم الدورة 329 منافسة رياضية في 32 رياضة.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أداء مصر في دورات الألعاب الأوليمبية عبر السنوات الماضية، وخطة الدعم المالي للاتحادات الرياضية، مؤكدا أنه سيتم اتباع أسلوب التخطيط العلمي للتأهل والمنافسات في هذه الدورة، أسوة بما تم في أوليمبياد طوكيو 2020؛ لتحقيق أقصى ما يمكن إنجازه.

أضاف المتحدث الرسميّ أن وزير الشباب والرياضة عرض، خلال الاجتماع، موقف جهود الوزارة لاستغلال الأصول، وما يتم من استثمارات في هذا القطاع المهم، متطرقا إلى أوجه دعم الدولة المصرية للمنتخبات الوطنية والأبطال الرياضيين، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية مؤخرا في مؤتمر " حكاية وطن".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

ترشيحاتنا

الأهلي يبحث عن مهاجم جديد في يناير.. أحمد حسن يكشف التفاصيل

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

بيان عاجل من أمريكا بشأن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة

سكنك مبقيش حلم.. إمتلك شقتك وقسط علي 20 سنة وادفع بالتمويل العقاري

القصة الكاملة لهجوم بيومي فؤاد على محمد سلام وحقيقه طرده من المسرحية

حملة بشعار الصليب المقلوب| حرب شنعاء ضد المطاعم المؤيدة لإسرائيل في أمريكا.. والخسائر بالملايين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رايحة على المقبرة.. سؤال يكسر القلب لطفلة خرجت من تحت أنقاض غزة

بالأسود الأنيق.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها | شاهد

لوك شعر مختلف .. فرح الزاهد تستعرض جمالها | شاهد

عهد الله نجوع نموت وما نرحل.. فيديو مؤثر لأطفال فلسطين من مدرسة بغزة

فيديو

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

من عمق الألم ينشرون الفرحة.. مقطع فيديو لمجموعة أطفال فلسطينيين داخل مدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ