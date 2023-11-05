حزب "المصريين": رفض الكيان الصهيوني نقل جرحى غزة انحطاط أخلاقي غير مسبوق

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، رفض مصر إجلاء الرعايا الأجانب بعد رفض إسرائيل إجلاء المزيد من الجرحى من مستشفيات غزة.

مصر كانت وما زالت تلعب دورًا محوريًا

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأحد، إن قرار رفض مصر إجلاء الرعايا الأجانب بعد رفض إسرائيل إجلاء المزيد من الجرحى من مستشفيات غزة يُعد انتصارًا للإنسانية التي تتحلى بها القيادة السياسية المصرية والدولة المصرية بصفة عامة، موضحًا أن مصر كانت وما زالت تلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا في حل الأزمة الفلسطينية بهدف وقف التصعيد في قطاع غزة أمام انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن الجهود المصرية كانت ولا زالت ولن تتوقف في دعم القضية الفلسطينية، ومواجهة التصرفات غير الإنسانية والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، مشيدًا بالجهود المصرية على كافة المستويات في فضح الممارسات الإسرائيلية من جرائم القتل ومنع دخول الإغاثات، وكذلك استهداف المستشفيات والمدارس والمخيمات.

وأوضح أن هناك قصورًا واضحًا من المجتمع الدولي في وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الفلسطينيين الأبرياء، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي ما زال يكيل بمكيالين في التعامل مع القضية الفلسطينية، لأنه يبرر للكيان الإسرائيلي الجرائم الإنسانية في استهداف المدنيين والأطفال والنساء والمستشفيات والمدارس، وفي نفس يرفض دخول المساعدات للأهالي المنكوبين في قطاع غزة.

وأشار إلى أن مصر منذ بداية الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية وهي تؤكد على أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري ولم يتم إغلاقه، موضحًا أن الجانب الإسرائيلي يتعمد عرقلة معبر رفح وخلق معوقات من حيث يتم قصف الطرق المؤدية للمعبر وما يتم من قصف لسيارات الإسعاف المتجهة للمعبر يُعد عائقًا أمام إنهاء الإجراءات الإدارية وعلى رأسها الإجراءات التأمينية؛ ما يُعطل أعمال المعبر ويُعطل خروج الحالات التي تحتاج إلى العلاج في مصر.

وأكد أن ممارسات الجانب الإسرائيلي من إجراءات عدوانية تأتي في إطار ما يقوم به من انتهاكات لجميع القوانين والأعراف الدولية التي ترتقي إلى جرائم الحرب والتي تستدعي المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، موضحًا أن الدور المجتمعي الذي تقوم به الدولة المصرية في أزمة غزة متكامل مع الجهد الدبلوماسي للدولة المصرية التي تنجح كل يوم في زيادة وتيرة وحجم المساعدات التي تدخل إلى غزة رغم ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من تعنت وتعقيدات.