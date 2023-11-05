انطلاق المرحلة الثانية من قوافل "حياة كريمة" لدعم أهالي فلسطين في غزة

انطلقت المرحلة الثانية من قوافل "حياة كريمة" لدعم أهالي فلسطين في قطاع غزة، في إطار جهودها لدعم القضية الفلسطينية وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال مسؤول اللوجستيات بمؤسسة "حياة كريمة" محمد شاهين - إنه جرى إطلاق 15 قافلة تشمل 400 طن مساعدات إغاثية جاهزة للدخول للأشقاء في غزة، وتحتوي على مواد غذائية وملابس ومياه".

القضية راسخة في وجدان كل مصري

يأتي هذا في إطار الدعم غير مسبوق من القيادة السياسية المصرية للقضية الفلسطينية، الذي قدمته ولاتزال تقدمه بشكل يغلب عليه صفة الاستمرارية.. فالقضية راسخة في وجدان كل مصري، وحاضرة بقوة في أجندة الدولة المصرية، وهو ما ظهر جليا في إرسال أطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، كنوع من الدعم في أصعب الأوقات.

كما تأتي هذه الجهود المتواصلة من الدعم تحت شعار "مسافة السكة لـ أهالينا في فلسطين"، حيث انطلقت المرحلة الثانية بـ15 شاحنة من المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الطبية اللازمة لأهالي غزة لميناء رفح البري.