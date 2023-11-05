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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وكالة ناسا تعلن اكتشاف نظاما جديدا مكونا من سبعة كواكب

وكالة ناسا تعلن اكتشافها
وكالة ناسا تعلن اكتشافها نظاما جديدا مكونا من سبعة كواكب

قالت وكالة ناسا إنها اكتشفت نظاما جديدا مكونا من سبعة كواكب "حارقة" تدور حول نجم بعيد أكبر حجما وأكثر سخونة من الشمس.

 وقالت وكالة ناسا يوم الخميس إن علماء الفلك توصلوا إلى هذا الاكتشاف من خلال دراسة بيانات من تلسكوب كيبلر الفضائي المتقاعد التابع لوكالة الفضاء الأمريكية.

 وُصِفت الكواكب المتكونة حديثًا بأنها "شديدة الحرارة" و"غارقة" في الحرارة الإشعاعية المنبعثة من النجم المضيف، وقيل إنها "تشبه الشمس".

وكالة ناسا تعلن اكتشافها نظاما جديدا مكونا من سبعة كواكب 

وأضافت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن النجم المضيف أكبر بنسبة 10% وأكثر سخونة من الشمس بنسبة 5%، وهناك حرارة في كل منطقة من هذا النجم أكبر من أي كوكب في نظامنا الشمسي. يقال إن جميع الكواكب أكبر من الأرض، خمسة منها أكبر بحوالي مرتين.

ووصفت الوكالة، الكواكب الداخلية بأنها "صخرية على الأرجح وقد يكون لها غلاف جوي رقيق"، في حين من المتوقع أن يكون للكواكب الخارجية الخمسة غلاف جوي سميك.

وكالة ناسا ناسا الشمس كواكب وكالة الفضاء الأمريكية

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