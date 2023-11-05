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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

دورة تدريبية حول الإشراف القضائي على الانتخابات لأعضاء النيابة الإدارية

صدى البلد

نظَّم مركز التدريب القضائي بهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل عبد الهادي - مدير مركز، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات،  اليوم الأحد الموافق ٥ / ١١ / ٢٠٢٣ دورة تدريبية لأعضاء النيابة الإدارية من درجة "معاون نيابة"، حول "الإشراف القضائي على الانتخابات"
تحت رعاية  المستشار / حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وصرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أن  الدورة التدريبية التي عُقِدَت بنظام "التدريب عن بُعد"، استهلت بكلمة  المستشار / حافظ عباس – رئيس الهيئة، رَحَبَّ فيها بالمشاركين، وأكد على الدور الهام الذي تقوم به مؤسسات الدولة  المصرية - وعلى رأسها الجهات والهيئات القضائية - في تنفيذ كافة الاستحقاقات الدستورية، موجهًا رسالته لأعضاء النيابة الإدارية، بوجوب تطبيق صحيح القانون والتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية، وفقًا لما تقرره قواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المعنية بإدارة العملية الانتخابية في جميع مراحلها، بما يَكفُل ويُيَسر على المواطنين ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات.وحاضر في هذه الدورة التي عقدت بنظام "التدريب عن بُعد"كلًا من: 
 المستشار/ وليد محمود - عضو الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، في محاضرة تناولت " مناقشة إجراءات الاقتراع، والمستشار  شادي رياض – نائب مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، في محاضرة تناولت "إجراءات الفرز وحفظ وتسليم الأوراق".

وانتهت الفَعَّاليات بمناقشة عامة، والرد على تساؤلات السادة المتدربين بخصوص ضوابط وإجراءات العملية الانتخابية.
 

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