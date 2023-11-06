الغبار.. رواية تكشف حياة أسرة فلسطينية لاجئة إلى اللاذقية

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، رواية (الغبار)، تأليف: محمد علي شلّا.

تصور الرواية حياة أسرة فلسطينية لاجئة إلى اللاذقية، وتتتبع أفراد هذه الأسرة في علاقاتهم مع محيطهم، وترصد مصير كل واحد منهم، ومصير الآخرين الذين اتصلوا بهم، وتظهر مواقف هؤلاء اللاجئين من قضيتهم، وهي مواقف متباينة جداً تدفع بعضهم إلى التضحية بحياته في سبيل القضية، وتنحرف ببعضهم الآخر إلى التخلي عن القضية، والسعي المحموم وراء المال والشهرة.

رواية (الغبار) تأليف: محمد علي شلّا. صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.