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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نبت.. معرض للفنان باهر أبو بكر بقاعة الباب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضاً يحمل عنوان " نبت " للفنان باهر أبو بكر وذلك يوم الثلاثاء 7 نوفمبر2023 في تمام السادسة مساءا بقاعة الباب- سليم ساحة دار الأوبرا المصرية، ويستمر العرض حتى 16 نوفمبر.


ويقول الدكتور وليد قانوش .. " يعتمد الفنان باهر أبو بكر في أعماله النحتية القيم الجمالية المفاهيمية الجديدة متحررا من القيم الكلاسيكية للتشكيل النحتي، وهذه المدرسة تلجأ إلى روح الأشياء وإمكاناتها التعبيرية وليس الشكل التقليدي الصريح .. ترتكن إلى اكتشاف الطاقة الكامنة في الشكل التعبيري الإيحائي وليس المباشر .. لذا فالشكل النحتي عنده يميل إلى العضوي المبهم المتشابة مع الشكل الطبيعي مما يثير العقل ويدفعه للمقارنة والتفكير ليحقق مبتغاه في الوصول إلى حالة تفاعلية بين المشاهد والعمل الفني".


ولد الفنان النحات باهر أبو بكر عام 1981 في محافظة الجيزة وحصل على بكالوريوس التربية الفنية 2003 وحصل على درجة الماجستير فى التربية الفنية تخصص نحت 2009ـ جامعة حلوان، حاصل على درجة الدكتوراه في التربية الفنية  تخصص نحت 2015– جامعة حلوان. 

يعمل حاليا مدرس النحت بقسم التعبير المجسم - كلية التربية الفنية جامعة حلوان. 

عضو نقابة الفنون التشكيلية، عضو لجنة توثيق أعمال متحف الفن الحديث، شارك في العديد من المعارض والفعاليات الثقافية المحلية والدولية منذ تخرجه.

وليد قانوش قطاع الفنون التشكيلية قاعة الباب دار الاوبرا المصرية معرض فني

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