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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كله لنا.. مقطع فيديو لضابط إسرائيلي يشعل نار الغضب في غزة ولبنان

مقطع فيديو لضابط
مقطع فيديو لضابط إسرائيلي يشعل ناراً في غزة ولبنان

أثار مقطع فيديو ألقاه "ضابط- حاخام" على مجموعة من الجنود الإسرائيليين جدلاً واسعاً وذلك بين عدد من الإسرائيليين، ليشعل نار غضب واسعة  بين آلاف المستخدمين على مواقع التواصل وذلك خلال الساعات الماضية.
وظهر في مقطع الفيديو الذي انتشر على نظاق واسع لعميحاي فريدمان، حاخام قاعدة تدريب "لواء ناحال" وهو يقوم بمخاطبة لمجموعة من الجنود هاتفياً مسروراً بأن قوات بلاده "ستقوم بتدميرهم جميعاً"  في إشارة إلى فلسطينيي غزة.


وأضاف خلال مقطع الفيديو وهو صارخا بحماسة، "البلد كله لنا بما في ذلك غزة، ولبنان و قال: خلال مقطع الفيديو "الأرض الموعودة بأكملها لنا.. سنعود إليها مرة أخرى! 

على الجانب الآخر هتف الجنود وراءه "كله لنا".

 

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